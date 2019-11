“Ik stal van mijn familie om drugs te kunnen kopen”: Jamee was verslaafd aan heroïne, nu pakt ze uit met spectaculaire metamorfose Sven Van Malderen

07 november 2019

14u49

Bron: Daily Mail 4 Zes jaar geleden leek zelfmoord nog de enige uitweg voor Jamee Valet. Nu pronkt het 25-jarige meisje uit Sweet Home (Oregon) met haar diploma en straalt ze als nooit tevoren. Met haar pakkende verhaal wil ze duidelijk maken dat een volledig herstel na een hardnekkige heroïneverslaving wel degelijk mogelijk is.

Grijs, grauw en uitgeleefd. Valet herinnert zich nog perfect hoe belabberd ze er aan toe was toen ze in 2017 die ene foto bovenaan dit artikel nam. Het was zonder meer het dieptepunt van haar bestaan. “Ik had ‘s nachts met iemand afgesproken om drugs te kopen”, vertelt ze aan de ‘Daily Mail’. “De volgende ochtend zat ik er nog. Ik had de achteruitkijkspiegel gebruikt om mijn puisten uit te knijpen, iets wat ik toen heel graag deed.”

Valet was nog maar dertien jaar toen ze weed begon te roken. Op haar vijftiende leerde ze een jongen kennen die haar verslaafd maakte aan pijnstillers. “Hij leerde mij hoe ik die pillen moest verbrijzelen en opsnuiven. Ik gebruikte drugs, seks en alcohol om te ontsnappen uit de realiteit.”

Verkrachting

Nog eens twee jaar later stopte het meisje met haar studies. Tijdens een van haar vele dronken buien zou ze verkracht worden door twee mannen. “Ik was getraumatiseerd en sukkelde in een depressie. Via een drugsdealer kwam ik in contact met het zwaardere spul, heroïne dus. Ik moest er van kotsen, maar toch ging ik telkens weer voor een nieuw shot. Ik zette mezelf compleet voor schut.”

Om haar dure hobby te bekostigen, had Valet uiteraard ook centen nodig. En dus begon ze te stelen, tot handtassen van winkelende omaatjes toe. “Ik vloog in de gevangenis, maar daar had ik natuurlijk geen drugs om mijn pijn te verdoven.”

Het meisje probeerde zelfmoord te plegen, maar haar celgenoot was er gelukkig nog net op tijd bij. Na twee dagen coma werd ze weer wakker. “Ik beloofde mijn moeder dat ik zou stoppen met drugs, maar daar kwam natuurlijk niets van in huis. Meer zelfs: ik ging nu ook mijn lichaam verkopen om toch maar mijn drugs te kunnen betalen.”

Miskraam

In totaal zou Valet zes keer gearresteerd worden. Toch scheen er licht aan het eind van de tunnel. “Op mijn negentiende slaagde ik erin om negen maanden clean te blijven. Ik voelde me redelijk, maar diep vanbinnen wist ik dat ik de verslaving nog niet overwonnen had.”

De jongedame zou inderdaad nog verschillende keren hervallen. “Via een afkickprogramma leerde ik mijn huidige vriend Jake kennen. Ik raakte zwanger, maar kreeg een miskraam. En zo begon de miserie opnieuw. Het ging zelfs zo ver dat ik geld stal van mijn eigen lief. Hij is met mij door de hel gegaan.”

Rijbewijs

Een bezoek aan zijn familie betekende uiteindelijk de redding voor Valet. “We kwamen er eerlijk voor uit dat we zware problemen hadden. Zijn moeder ving me geweldig op, dankzij haar ging ik gedurende drie maanden therapie volgen.”

Een nieuwe miskraam zorgde voor een kleine terugslag, maar Valet volgt nu ontegensprekelijk het juiste pad. Ze haalde haar rijbewijs én een GED-diploma (vergelijkbaar met een attest in het secundair onderwijs; nvdr). Nu probeert ze de band met haar eigen familie te herstellen.

“Vecht om vertrouwen terug te winnen”

“Ook van hen had ik gestolen”, biecht Valet op. “Het wapen van mijn nonkel had ik verkocht om heroïne te kopen. En met de bankkaart van mijn grootmoeder ging ik geld uit de automaat halen. Ik vecht nu volop om hun vertrouwen terug te winnen. En dat lijkt te lukken: mijn broer heeft beloofd dat hij eens zal komen overnachten en met mijn vader ben ik plannen aan het maken voor Kerstmis.”

Valet heeft voorlopig werk gevonden in de bouwsector, maar ooit wil ze nog haar droom als schoonheidsspecialiste waarmaken. Of ze toevallig nog goede raad heeft voor lotgenoten? “Werk in babystapjes naar je herstel toe. Je mag de hoop niet verliezen. Hoe diep je ook zit, je kan altijd weer zelf je leven in handen nemen. Daar ben ik het sprekende bewijs van.”

