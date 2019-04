“Ik smeekte om mijn leven”: Hannah (26) werd ontvoerd en verkracht in Frans skioord Karen Van Eyken

01 april 2019

12u18

Bron: The Daily Mail, The Sun, News.com.au 0 Hannah Power (26) werd door drie mannen ontvoerd en verkracht en vervolgens halfnaakt in de sneeuw gedumpt in het Franse skioord Morzine. De Britse toeriste heeft nu voor het eerst de moed gevonden om te vertellen over de verschrikkelijke beproeving die haar sinds 2016 als een nachtmerrie achtervolgt. De daders lopen nog steeds vrij rond.

De jonge vrouw was in maart 2016 na een nachtje uit de weg kwijtgeraakt in Morzine in de Haute-Savoie. Het sneeuwde hard. Ze zocht de chalet van haar vriendin. Een wagen hield halt. Drie onbekende mannen vroegen aan de toeriste of ze hulp nodig had. Ze beweerden dat ze haar vriendin kenden en dat ze haar een lift zouden geven naar de chalet.

Maar in plaats daarvan namen de mannen haar mee naar een afgelegen plek. Hannah besefte vrij snel dat er iets niet klopte en begon te roepen in de hoop dat ze haar zouden laten gaan. “Ik smeekte om mijn leven.”

Achterbank

De kerels gaven geen gehoor aan haar smeekbede. “De bestuurder kwam achteraan zitten en verkrachtte me op de achterbank”, vertelt de vrouw. Hannah verzette zich hevig. Ondertussen stonden de anderen buiten een sigaret te roken alsof er geen vuiltje aan de lucht was.

De vrouw vermoedde dat ze haar alle drie wilden verkrachten. “Er was een stem in mijn hoofd die zei dat alles goed zou komen en dat ik moest blijven vechten.” En dat is wat ze deed. Ze bleef zich heel de tijd hevig verzetten. “Ik bleef maar stampen en slaan. Het moet voor hem heel onplezierig geweest zijn. Ik denk dat de mannen daarop besloten om me te dumpen nadat ze hadden vastgesteld dat het niet verliep zoals ze wilden.”

Na de verkrachting werd ze weer naar Morzine gebracht. De aanvallers namen haar mobiele telefoon af voordat ze haar halfnaakt uit de wagen gooiden. Op blote voeten liep ze de heuvel op en riep om hulp.

Hannah werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens de vrouw toonde de Franse politie weinig begrip voor haar. Enkele maanden na de verkrachting werd de zaak al geseponeerd. “De politie heeft nooit een oproep gelanceerd om getuigen te vinden.” Er werd geen ruchtbaarheid aan gegeven alsof de verkrachting nooit had plaatsgevonden. De daders lopen nog steeds vrij rond en zouden dus nog andere slachtoffers kunnen maken. Hannah hoopt om andere verkrachtingen te voorkomen door haar verhaal alsnog te doen.

Paniekaanvallen

Na de verschrikkelijke feiten had de vrouw jarenlang last van een posttraumatische stressstoornis die gepaard ging met intense angst- en paniekaanvallen.

Maar Hannah wil niet bij de pakken blijven zitten. Ze heeft ondertussen een juwelenlijn ontworpen. Een deel van de opbrengst schenkt ze aan een fonds voor slachtoffers van seksueel misbruik.

“Ik wil mijn leven hier niet door laten verpesten. Ik ga er blijven over praten. Hoe sneller ik de pijn toelaat, hoe sneller hij gaat verdwijnen.”