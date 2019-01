“Ik slaap nu met mes onder mijn kussen”: vrouw wijst zonder het te weten moordenaar af tijdens speeddate maar hij krijgt toch haar nummer te pakken KVDS

08 januari 2019

09u44

Bron: Daily Mirror, Daily Mail 0 Een Britse lerares die - zonder het te weten - een veroordeeld moordenaar afwees tijdens een speeddate, leeft nu in angst. Caroline Anderson (42) uit Cambridge kreeg naar eigen zeggen een hele reeks “griezelige” berichtjes en slaapt nu met een mes onder haar kussen.

De vrouw deed haar verhaal in verscheidene Britse media. Ze ontmoette Dempsey H. (58) in september vorig jaar tijdens een speeddatingavond in haar thuisstad, maar maakte na een “intens gesprek” duidelijk dat ze hem niet beter wilde leren kennen.

Militair

“Ik had hem al meteen opgemerkt toen ik aankwam”, vertelt ze. “Ik dacht dat hij een militair was door de manier waarop hij zich gedroeg. Ik merkte dat hij interesse in me had, want hij bleef maar naar me staren. Maar hij gaf me een vreemd gevoel. Hij vroeg of ik iets met hem wilde gaan drinken, maar ik maakte duidelijk dat ik daar geen zin in had.”





De man slaagde er echter in om haar telefoonnummer te bemachtigen en stuurde haar een reeks flirterige berichten. Berichten die Anderson aanvankelijk negeerde.





“Lieve Caroline, ik vond het geweldig om je gisteren te ontmoeten”, klonk het eerste, dat de volgende ochtend al aankwam. “Het was het hoogtepunt van mijn tijd hier in Groot-Brittannië. Het zou een tragedie zijn als we geen vrienden werden. Ik kan je leven verrijken op manieren die je zouden kunnen verrassen.” En zo kwamen er de daaropvolgende weken nog.

Toen ze even later in een krant een kort stukje las over een Brit die 38 jaar in een Amerikaanse cel had gezeten omdat hij zijn vriendinnetje van 14 jaar – hij was toen zelf 16 – gewurgd had en ze zijn ongewone voornaam herkende, besefte ze plots wie haar aanbidder was.

Olievat

De feiten hadden plaatsgevonden in 1976 op Staten Island in New York. Het koppeltje was al een jaar samen toen het meisje – Susan Jacobson – de relatie van haar ouders moest stopzetten. Dempsey – die met zijn vader op een legerbasis woonde – zou haar vermoord hebben zodat niemand anders een relatie met haar kon hebben. Daarna stopte hij haar lichaam in een olievat. (lees hieronder verder)

Twee jaar later werd de tiener gevat en veroordeeld. Hij gaf de feiten echter pas jaren later toe. “Het was een warme dag”, bekende hij in een telefonisch interview vanachter de tralies in 2011. “Ik legde mijn arm rond haar nek alsof ik haar wou kussen en begon te knijpen. Haar handen gingen omhoog, maar ik keek weg en bleef maar knijpen.” Later betuigde hij zijn spijt over wat hij had gedaan aan de familie van het meisje.

Na zijn vrijlating in januari 2017 werd de man de Verenigde Staten uitgezet en hij woont nu in dezelfde stad als Anderson. De vrouw ging de dag nadat ze ontdekte wie haar aanbidder echt was, naar de politie, maar die zei dat ze niets kon doen.

Doodsbang

De vrouw vreest nu dat het een kwestie van tijd is eer hij te weten komt waar ze woont en “slaapt nu met mes onder haar kussen”. Ze durft ook amper nog buiten te komen. “Ik zie hem vaak als ik naar mijn werk ga en het maakt me doodsbang”, zegt ze. “Hij werkt in een druk restaurant. De mensen moeten weten wie hij is.”