“Ik scheurde het condoom. Ik heb je": Brit die opzettelijk sekspartners besmette met hiv krijgt levenslang ADN

19 april 2018

14u27

Bron: The Guardian, Washington Post 4 Het verhaal van Daryll Rowe - die willens en wetens verschillende mannen besmette met hiv - ging de hele wereld rond. Gisteren is de Brit veroordeeld tot levenslang.

In totaal probeerde de 27-jarige kapper uit Brighton tien mannen te infecteren. Bij vijf mannen slaagde hij in zijn opzet.

Eén van de slachtoffers verloor op jonge leeftijd zijn beide ouders aan aids. “Ik deed er alles aan om niet aan hetzelfde virus ten prooi te vallen”, vertelde hij geëmotioneerd in de rechtbank. “Daryll Rowe heeft dat recht van me afgepakt. De dag dat de dokters me het slechte nieuws gaven, stierf een deel van mij. Ik ben ontzettend triest als ik nadenk over hoe mijn leven is veranderd. De acties van Rowe hebben mij kapotgemaakt.”

Heel bewust

Rowe werd zelf in 2015 gediagnosticeerd met het hiv-virus. Hij weigerde enige behandeling en negeerde alle medisch advies.

In zijn seksuele contacten met mannen, die hij onder verschillende aliassen ontmoette op Grindr, was hij bijzonder agressief. Hij had maar één doel: onbeschermde seks met hen hebben. Bij mannen die dat weigerden, scheurde of knipte hij stiekem het uiteinde van de condooms af. De slachtoffers wisten van niets en dachten dat ze veilige seks hadden gehad.

“Ik heb HIV. Lol. Whoops!” Daryll Rowe

In de dagen daarna stuurde hij vaak ook treiterende berichten naar de mannen. “Misschien heb je koorts”, schreef hij naar een slachtoffer. “Ik heb HIV. Lol. Whoops!” Iemand anders kreeg deze sms: “Ik scheurde het condoom. Ik heb je.”

Levenslang

Tijdens het proces loog Rowe meermaals. Zo beweerde hij onder meer dat hij dacht dat hij genezen was van hiv op het moment van de feiten. "Ik was mijn eigen urine beginnen drinken en gebruikte andere ‘natuurlijk’ remedies", verklaarde hij. Gisteren gaf Rowe geen krimp in de rechtszaal. Nul spijt.

Rechter Christine Henson QC oordeelde dat Rowe “met volledig besef van de risico’s voor anderen handelde”. “Dit was een moedwillige campagne om andere mannen te infecteren”, klonk het. “Jammer genoeg is die queeste bij vijf mannen die je ontmoette gelukt.” Ze wees erop dat de meeste mannen nog maar twintigers waren. “Jij bent een potentieel gevaar voor anderen voor de rest van je leven, de slachtoffers hebben een levenslange straf gekregen door jouw wrede daden. De misdrijven zijn zo ernstig dat een levenslange straf gerechtvaardigd is." Rowe moet zeker 12 jaar uitzitten voor hij in aanmerking komt voor een vervroegde vrijlating.

“Het gaat hier om een exceptioneel geval”, reageert Deborah Gold van Britain’s National AIDS Trust. “Zo’n opzettelijke overdracht is serieus en betreurenswaardig. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze zaak niet mag worden gebruikt als excuus om het onacceptabele stigma rond mensen die leven met hiv te vergroten.