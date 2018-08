“Ik reed over de brug toen ze instortte. Het wegdek verdween voor mijn neus de dieperik in”: man duikt met wagen tientallen meters naar beneden maar overleeft KVDS

14 augustus 2018

17u45 50 Terwijl de hulpdiensten op zoek zijn naar overlevenden van de instorting van een snelwegviaduct in de Italiaanse stad Genua, duiken de eerste getuigenissen op van mensen die de vreselijke tragedie meemaakten en zagen gebeuren. “Ik reed net over de brug toen ze instortte”, aldus Davide Capello vanuit een ambulance op weg naar het ziekenhuis. Hij stortte met zijn wagen tientallen meters omlaag. “Ik weet niet wat me gered heeft. Maar ik ben oké.”

De man getuigde telefonisch bij de Italiaanse krant La Stampa. “Mijn wagen is helemaal kapot, maar dat kan me niets schelen”, gaat de brandweerman en keeper van amateurploeg Legino uit Savona verder nadat hij aan de dood ontsnapte. “Alles is in orde met me.”

Angstaanjagend

“Ik zag de weg instorten voor me, het was angstaanjagend”, vertelde hij ook aan nieuwszender Sky TG 24. “Ik weet niet hoe het komt dat mijn wagen niet verpletterd raakte. Enkele mensen die in de buurt waren, hebben de hulpdiensten naar me toe geleid. Het was Apocalyptisch, als in een film. Ik heb zo veel geluk gehad. Het was een mirakel. Dat zoiets kon gebeuren op een van de drukste wegen in Italië is haast ondenkbaar. Godzijdank kan ik het nog navertellen.”





Volgens de man was het op het ogenblik van de ramp zwaar aan het regenen. “Ik kan niet zeggen of de bliksem insloeg op de brug (zoals verscheidene getuigen eerder al meldden, red.) Ik heb maar één enkele herinnering: het wegdek dat voor mijn neus de dieperik in verdween.” (lees hieronder verder)

Ook Davide Ricci maakte het mee van heel dichtbij. “Het puin kwam zo’n 20 meter van mijn wagen neer”, vertelt hij aan de krant La Stampa. Hij reed langs de rivier de Polcevera naar het zuiden en zag de brug vlak voor zich naar beneden komen. “Het was alsof de bliksem erop insloeg en de stroom naar omlaag kwam. Eerst stortte de centrale brugpijler in, dan volgde de rest.”