“Ik raakte verstrikt in leugens”: vrouw verstopt twee jaar lang baby, zonder dat man of kinderen iets merken HR

12 november 2018

11u36

Bron: AFP, TF1 0 Een vrouw is er twee jaar lang in geslaagd haar jongste dochter voor de buitenwereld verborgen te houden. Zelfs haar man en drie kinderen, tussen 6 en 12 jaar, wisten van niets. “Ik raakte verstrikt in mijn leugens”, zegt Rosa Cruz. Haar baby werd in een koffer ontdekt door een automecanicien, toen de vrouw haar wagen liet repareren.

Vandaag start in Frankrijk het assisenproces tegen de moeder van de “kofferbakbaby”, zoals het klinkt in Franse media. Het kind werd in 2013 ontdekt door een automecanicien. “Ze was wit als gips en had rollende ogen”, zei hij. Séréna was toen bijna 2 jaar, maar kon zelf haar hoofdje niet eens rechthouden. Ze was omringd door uitwerpselen. Ze lag in een mand in de kofferbak van een auto die door een klant was binnengebracht.



De eigenaars van de wagen werden opgepakt. Het ging om een Portugese vrouw, Rosa Cruz, en haar man, die als metselaar werkte. Het koppel woonde in een huis in Brignac-la-Plaine en had nog drie andere kinderen. Volgens de speurders intrigeerde meteen al de houding van de vrouw. “Ze was niet in paniek, zelfs eerder ontspannen. Alsof de ontdekking van de baby voor haar een bevrijding was”, klonk het.

Beide ouders werden in hechtenis genomen, maar de man ontkende dat hij van het bestaan van het meisje op de hoogte was. De zwangerschap, de bevalling, ... hij wist er niets van. Omdat hij niet met de wagen rijdt, kwam hij nooit in de garage van hun huis. Hij wist niet dat er een kindje in de koffer lag. “Er is geen enkel bewijs dat de man ergens van wist”, klonk het in het onderzoek.

Bevalling

Hoe dat kon, legde de vrouw ooit uit in een interview aan TF1. “Iedereen in huis sliep nog”, vertelt ze over de bevalling. “Ik bracht mijn dochtertje ter wereld en knipte de navelstreng door. Ik nam ze even in mijn armen, maar daarna verstopte ik ze. Even later maakte ik mijn kinderen klaar om naar school te brengen. Ik deed alsof er niets gebeurd was. Voor mij was het een kind dat niet geboren had moeten worden.”

“De eerste dag heb ik tegen niemand iets verteld”, vervolgt ze. “De tweede dag ook niet, en de derde ook niet...” En zo ging het voort. “Ik raakte zo verstrikt in mijn eigen netwerk van leugens, en ik kon er met niemand over praten.” Ze gaf haar dochtertje wel eten, en zegt dat ze er af en toe ’s nachts tijd mee doorbracht.

Geen geluid

In het interview zegt Cruz dat de term ‘kofferbaby’ niet juist is. “Ik verstopte hem in huis, in een kamer waar niemand kwam omdat ze nog niet afgewerkt was. Iedereen die de kamer zou zijn binnengegaan, zou het kind ontdekt hebben. Alleen als ik het huis uitging, legde ik ze in de koffer.” Het kindje was dan verstopt tussen het wasgoed. En niemand hoorde de baby? “Neen, Séréna huilde nooit, ze maakte geen enkel geluid.” Nochtans kwam er tijdens die twee jaar regelmatig bezoek in het gezin, maar niemand heeft het kind ooit gehoord.

Mama Rosa Cruz is intussen 50 jaar en riskeert 20 jaar cel. Séréna, die bijna 7 jaar is, is zwaar autistisch. Vermoedelijk is er een oorzakelijk verband met de opsluiting aan het begin van haar leven. Het meisje leeft in een gastgezin. “Ze loopt, ze rent in de natuur, ze fietst graag veel, maar ze kan het niet verdragen om opgesloten te zitten”, vertelde een bekende van het meisje aan AFP. “Maar praten doet ze niet. Ze maakt wel geluiden.”