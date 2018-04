“Ik probeerde haar weer naar binnen te trekken maar het lukte niet”: passagier die naast vrouw zat die uit vliegtuig werd gezogen doet verhaal KVDS

20 april 2018

16u32

Bron: Daily Mail, KTVQ 0 De passagier die naast de vrouw zat die dinsdag uit een vliegtuig van Southwest Airlines werd gezogen nadat een motor van het toestel ontplofte, heeft haar verhaal gedaan. Hollie Mackey zat in de stoel aan het gangpad met een klein meisje tussen haar en Jennifer Riordan (43) in.

Het vliegtuig was onderweg van New York naar Dallas met 144 passagiers en 5 bemanningsleden aan boord toen het noodlot toesloeg. Een van de motoren begaf het en daarbij werd het raampje geraakt naast stoel 14A, waar bankdirectrice Jennifer Riordan uit Albuquerque in New Mexico zat.

Zuurstofmaskers

Terwijl de zuurstofmaskers naar beneden kwamen en iedereen zich probeerde te beschermen tegen rondvliegend puin in de Boeing 737, dook het vliegtuig naar beneden en sloeg een sterke wind naar binnen die het bijna onmogelijk maakte om elkaar nog te horen. Hollie Mackey – een professor aan de universiteit van Oklahoma – zat in stoel 14C en zag meteen dat het mis ging naast haar. (lees hieronder verder)

“Ik wilde net iets uit mijn tas gaan halen, toen ik een luide knal hoorde”, vertelt ze. “Ik had gelukkig mijn gordel aan. Enkele seconden was iedereen in de war. Bijna gelijktijdig volgde nog een tweede klap en deze keer hoorde ik een zuigend geluid en voelde ik een ijskoude wind. Iedereen keek rond en niemand wist wat er aan de hand was.”

Keuze

Toen ze naast zich keek, zag ze dat het bovenste deel van het lichaam van Riordan door het raampje naar buiten hing. Even leek ze voor de keuze te staan: de vrouw proberen te redden of maken dat het meisje op de stoel tussen hen in niet hetzelfde lot onderging. Maar haar instinct nam het over. Samen met het kind probeerde ze de vrouw weer naar binnen te trekken. (lees hieronder verder)

“Toen ik Jennifer zag, boog ik me naar haar toe en greep ik de riempjes van haar broek vast. Ik sloeg mijn armen rond haar middel en probeerde haar weer naar binnen te trekken. Het meisje naast me trok met me mee, maar het lukte niet. Ik was niet sterk genoeg. Het enige wat we konden doen, was kalm blijven zodat er niet nog meer paniek zou ontstaan op het vliegtuig”, klinkt het.

Meteen kwamen twee andere passagiers toegesneld om hulp te bieden: Tim McGinty en Andrew Needum. Zij slaagden er wél in om Riordan naar binnen te trekken. Needum – een brandweerman uit Texas – vertelt dat hij de commotie achter hem hoorde en dat zijn vrouw knikte dat het oké was dat hij zou helpen. De hulp kwam echter te laat, want de vrouw had al te zware schade aan het hoofd opgelopen. “Ik heb medelijden met haar familie”, aldus Needum. “Met haar twee kinderen, haar man en de gemeenschap waarin ze leven.”

Pilote

Pilote Tammie Jo Shultz slaagde er intussen in om veilig een noodlanding te maken in Philadelphia. Naast het dodelijke slachtoffer bleken nog zeven passagiers lichte verwondingen te hebben opgelopen, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Mackey zegt nu last te hebben van ‘survival guilt’, temeer omdat iedereen zelf zijn zitplaats had mogen kiezen. “Waarom kozen we de stoelen die we kozen?”, vraagt ze zich nu af. “Het heeft psychologisch een enorme impact.”