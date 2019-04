“Ik probeerde gewapende carjacker af te houden”: man die meisje in voortuin opschepte geeft zich aan jv

03 april 2019

12u48

Bron: CNN 0 De oproep van de ouders van LaDerihanna Holmes aan de bestuurder die het meisje van negen in haar voortuin aanreden, is beantwoord. De man in kwestie gaf zichzelf aan. Hij beweert dat hij een gewapende carjacker probeerde af te houden.

Drama vrijdag in Lithonia bij Atlanta in de staat Georgia. Een zwarte wagen reed met hoge snelheid in op de negenjarige LaDerihanna Holmes die in haar eigen voortuin aan het spelen was met een vriendinnetje. Als bij wonder overleefde het slachtoffer de zware crash. De auto, een Ford Fusion, boorde zich in het huis van de familie Holmes.

De advocaat van LaDerihanna’s ouders gaf de schokkende beelden van de bewakingscamera vrij waarop het afgrijselijke ongeval te zien is. Bedoeling was om de bestuurder en zijn passagier, die beiden vluchtmisdrijf pleegden, te kunnen identificeren. Mama Charlette Bolton riep de bestuurder ook op zichzelf aan te geven.

Dat heeft Gabriel Fordham gisteren ook nog gedaan. Het gaat om een 28-jarige, en dus geen tiener, zoals getuigen hadden verklaard. Fordham heeft sinds 2008 een stevig strafblad bij elkaar gesprokkeld. Volgens zijn advocaat Ryan Williams was Fordham tijdens het rijden in een gevecht verwikkeld met een gewapende carjacker. “Iemand sprong plots met een pistool in zijn wagen, plaatste dat tegen zijn gezicht en dwong hem te rijden. De man gaf de hele tijd instructies aan de bestuurder”, aldus Williams. Volgens de advocaat heeft Fordham spijt en wil hij de familie helpen deze tragedie af te sluiten.

Een vrouw haalde LaDerihanna weg van tussen de auto en het huis. Iemand anders die kwam toegelopen begon met de reanimatie. Het meisje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is inmiddels gelukkig stabiel. “Ze heeft veel pijn maar blijft optimistisch”, zei haar moeder.

Via een GoFundMe-pagina werd voor het getroffen gezin al 40.000 euro ingezameld.