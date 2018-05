“Ik probeer gewoon te doen wat best is voor mij”: 30-jarige die weigert ouderlijk nest te verlaten reageert in pijnlijk interview KVDS

24 mei 2018

11u49

Bron: CNN 0 Een 30-jarige werkloze man uit New York die door zijn ouders voor de rechter werd gesleept omdat hij weigert het ouderlijke nest te verlaten, heeft in een pijnlijk interview met nieuwszender CNN verteld hoe het zo ver kon komen. De rechter gaf de ouders van Michael Rotondo gisteren gelijk, maar de man vindt dat hem onrecht wordt aangedaan.

Acht jaar leeft Michael intussen al kosteloos bij zijn ouders Mark en Christina in het Amerikaanse Camillus. Hij betaalt geen huur, maar zegt dat hij wel zijn eigen boodschappen en was doet. Desalniettemin waren zijn ouders het beu dat hij nooit een handje toestak in het huishouden en niet op eigen benen wilde staan en omdat er niets gebeurde toen ze het hem vriendelijk vroegen, stuurden ze hem tussen februari en april vijf juridische kennisgevingen dat ze wilden dat hij vertrok. Daar weigerde Michael echter op in het gaan. Daarop besloten Mark en Christina naar de rechtbank te stappen en daar kregen ze gisteren gelijk. Michael moet nu ‘binnen een redelijke termijn’ het huis van zijn ouders verlaten.

Zoontje

In een pijnlijk interview met nieuwszender CNN reageerde Michael – die zichzelf omschrijft als ‘zakenman’ en recent nog het voogdijschap verloor over zijn zoontje – op het vonnis van de rechter. Daaruit blijkt dat hij zelf óók niet meer onder hetzelfde dak wil leven als zijn ouders. Hij zou naar eigen zeggen vooral problemen hebben met de manier waarop ze hem buiten willen zetten. “De spanning is te snijden in huis. Het is echt ongemakkelijk. Ik zou zelf ook liever vertrekken, maar ik vind de manier waarop ze me proberen te dwingen om weg te gaan echte aanvallen. Ik probeer gewoon te doen wat het beste is voor mij. En vraag een beetje redelijkheid. Ik zal vertrekken, ik hou er niet van om met hen samen te wonen, maar ik heb een redelijke termijn nodig.” (lees hieronder verder)

CNN AWKWARD Interview with 30-year-old Man Evicted from His Parents' House by Court CNN Brooke Baldwin AWKWARD Interview with 30-year-old Man Michael Rotondo Who Got Evicted from His Parents' House by Court

“In de eerste kennisgeving die ik kreeg, op 2 februari, stond dat ik 14 dagen had om te gaan”, gaat hij verder. “Dan zou ik op straat staan, midden in de winter. Dat wilde ik niet laten gebeuren en ik ging zelfs naar de politie, waar ze me zeiden dat mijn ouders dat niet konden doen.”

Er volgde een tweede brief op 13 februari waarin Michaels ouders hem vertelden dat hij “hierbij uit huis werd gezet met onmiddellijke ingang”. “Je bent tot nu toe onze gast geweest en er is geen enkel contract dat je het recht geeft om hier te blijven zonder onze toestemming”, stond er. Zijn ouders boden hem zelfs 930 euro “om een huis te vinden” en wilden hem bijstaan met advies, onder meer over “hoe je een job kan vinden en een flat moet onderhouden”. “Er zijn genoeg jobs, ook voor mensen met weinig werkervaring zoals jij. Vind er één. Je moet werken.” (lees hieronder verder)

Op de vraag van CNN of hij op zoek was naar werk, antwoordde hij dat hij “plannen had om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien”, maar dat het “niet iets was dat morgen al in orde zou zijn”. “Ik wil zo snel mogelijk vertrekken, maar dat zal niet morgen zijn.”

Het zou volgens hem helemaal fout gegaan zijn tussen hem en zijn ouders toen ze hem er in februari de eerste keer probeerden uit te zetten kort nadat hij de voogdijstrijd om zijn zoon verloor. “Zo’n strijd om voogdijschap en bezoekrecht is een voltijdse baan”, klinkt het. “Ik was er kapot van toen ik mijn zoon kwijtraakte. Daarna was ik klaar met hen.”

Beroep

Het ziet er overigens niet naar uit dat het nog snel goed komt tussen de man en zijn ouders. Eerder zei hij dat hij zich zou neerleggen bij de uitspraak van de rechter als hij niet binnen de 30 dagen zou moeten vertrekken. “Ik wil drie maanden. Ik denk dat dit redelijk is”, verklaarde hij. Na de uitspraak van gisteren zei hij dat hij zeker beroep zou aantekenen.