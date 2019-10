“Ik ontdekte via een selfie dat ik als baby gestolen was” Sven Van Malderen

29 oktober 2019

00u11

Bron: BBC 0 Een onschuldige selfie, zou u denken? Maar dan wel één met grote gevolgen, weet de BBC. Miché Solomon kwam dankzij het plaatje tot twee schokkende vaststellingen: ze was als baby gestolen en het meisje op de foto is niemand minder dan haar zus.

Miché begon in 2015 haar laatste jaar aan de middelbare school in Zwaanswyk (een residentiële wijk in Kaapstad; nvdr). Plots dook er echter een meisje op dat als twee druppels water op haar leek. Ondanks een leeftijdsverschil van drie jaar ontstond er een hechte vriendschapsband met Cassidy Nurse. “Het voelde aan alsof ik haar kende. Heel angstaanjagend, want ik snapte niet hoe dat kwam”, aldus het meisje.

Toen de selfie genomen werd, vroegen verschillende vrienden zich af of Miché echt niet geadopteerd was. Zelfs haar moeder Lavona kon toen niet om de realiteit heen: ja, er was een sterke gelijkenis.

Maar toen de ouders van Cassidy deze foto onder ogen kregen, hadden ze maar één prangende vraag voor Miché: was ze toevallig geboren op 30 april 1997? Dat bleek het geval...

DNA-test

Enkele weken later werd Miché verwacht in het kantoor van de schooldirecteur. Twee hulpverleners stonden haar daar op te wachten. Ze vertelden dat er zeventien jaar geleden een baby van amper drie dagen oud gestolen was uit het ziekenhuis. Sindsdien was er nooit nog iets van Zephany Nurse vernomen.

Miché stond sceptisch tegenover het hele verhaal, maar toch stemde ze in met een DNA-test. De resultaten zouden haar hele leven overhoophalen. Ja, ze bleek Zephany Nurse te zijn. De zus van Cassidy dus. Maar dat betekende helaas ook dat de vrouw waar ze zo naar opkeek niet haar echte moeder was. Lavona had haar simpelweg gestolen uit het kraambed.

Tien jaar cel

Voor die zware feiten werd de vrouw uiteindelijk veroordeeld tot tien jaar cel. “Ik was in shock”, vertelt Miché. “Wie moest ik nu nog vertrouwen? En waarom had ze dat in hemelsnaam gedaan? Zoveel vragen die door mijn hoofd spookten. Ik kon niet verdragen dat ze van me afgenomen werd, ik had haar echt nog nodig.”

Vermoed wordt dat Lavona een miskraam gekregen had en de rest van haar zwangerschap dan maar in scène gezet had. Vervolgens stal ze de baby en liet ze uitschijnen dat ze in haar eentje bevallen was. Ook haar echtgenoot Michael werd op de rooster gelegd, maar hij ging uiteindelijk vrijuit.

“Soms haatte ik hen”

Miché probeerde een band te creëren met haar biologische ouders, maar dat contact liep niet van een leien dakje. “Ik vond het jammer voor hen, ze moeten er ongetwijfeld hard van afgezien hebben. Maar ik had niet het gevoel dat ik iets miste. Op sommige momenten haatte ik hen zelfs, in mijn ogen was het hun fout dat ik mijn moeder kwijt was.”

Miché ging haar ‘moeder’ in 2016 opzoeken in de gevangenis. “Ik zag haar in een gevangenisplunje en mijn hart brak. Ik kon niet stoppen met huilen. Ik maakte haar duidelijk dat ze mij enorm veel pijn gedaan had met haar leugens. Het vertrouwen was weg. Ik eiste de waarheid, maar zij blijft tot op de dag van vandaag beweren dat ze niets verkeerds gedaan heeft. Ondanks alle miserie weet ze dat ik haar vergeef en graag blijf zien.”

“Mijn veilige haven”

Op haar achttiende overwoog Miché even om bij een van haar biologische ouders te gaan wonen. “Maar dat koppel was gescheiden, ook geen ideale leefsituatie dus. Ik koos dan maar voor de meest logische optie, opnieuw bij Michael wonen. Dat was mijn veilige haven, daar voelde ik me thuis.”

Het meisje laat zich ook nog altijd Miché noemen. “In het begin haatte ik de naam Zephany, er was zo veel pijn mee verbonden. Maar Zephany is de waarheid en Miché was eigenlijk een leugen. Nu mag je me Zephany of Miché noemen, het doet er eigenlijk niet meer toe.”

Het aangrijpende levensverhaal van Miché werd neergeschreven in ‘Zephany: Two mothers. One daughter’.