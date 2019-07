“Ik moet walgen van jullie gekus”: moeder valt lesbisch koppel aan in metro Sven Van Malderen

12 juli 2019

20u36

Bron: El País/La Vanguardia 2 Stevige confrontatie in de metro van Barcelona: een lesbisch koppel werd er de huid vol gescholden door een vrouw omdat ze aan het zoenen waren. “Ik moet walgen van jullie gekus”, klinkt het onder meer. De slachtoffers hebben intussen klacht ingediend, de politie onderzoekt de zaak.

De tirade was gericht tegen Carla Gallen en haar vriendin. De jongedame kon zelf beelden maken van de pittige discussie, daarna zette ze de herrieschopster zonder pardon te kijk op sociale media.

“Mijn partner en ik zijn vorige woensdag het slachtoffer geworden van homofobe agressie in de metro”, schreef ze erbij. “Een vrouw beledigde ons en viel ons aan omdat we aan het kussen waren.” Gallen betreurt ook dat bijna niemand tussenbeide kwam.

“Homofiele broer heeft wel respect”

In de video is te zien hoe de moeder met buggy verbaal uit haar krammen schiet. Dat ze daarbij ook gefilmd wordt, bevalt haar allerminst. “’Potten’ zijn jullie. Wat gaan jullie met die beelden doen? Jij moet mij respecteren en dan respecteer ik jou. Ik moet walgen van jullie gekus. Ik heb een broer die homo is, maar hij zoent tenminste niet voor mijn neus. Omdat hij respect voor me heeft.”

De lesbiennes merken tussendoor op dat hun gesprekspartner homofoob en racistisch is. “Ja, en dan?”, luidt het antwoord. “Jullie zien kussen maakt me misselijk.”

“Ik kus wie ik wil, maar jij hebt geen respect voor ons”, riposteert Gallen. “Omdat jullie dat verdorie voor mijn neus doen”, bijt de vrouw hen toe. Het gekissebis rond het filmen gaat daarna nog stevig verder.

Excuses

“Als het je stoort, ga dan weg”, merkt het lesbische koppel tot slot op. “Jullie zijn diegenen die zouden moeten vertrekken”, reageert hun rivale nog een laatste keer.

Maria -want zo heet ze- bood daarna in een filmpje voor de Spaanse krant ‘La Vanguardia’ haar excuses aan de holebigemeenschap aan. “Ik ben heus niet homofoob. Ze kusten elkaar in het openbaar voor de ogen van minderjarigen, dáár was het mij om te doen. Dat ze lesbisch zijn, kan mij niet schelen.”

