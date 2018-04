"Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet": uitspraak van Nederlands politicus krijgt dan toch geen staartje FT

De uitspraken die de Nederlandse D66-leider Alexander Pechtold deed zijn niet strafbaar. Dat heeft het openbaar ministerie beslist. De politicus had naar aanleiding van de verklaring van ex-minister van Binnenlandse Zaken Halbe Zijlstra gezegd dat hij de "eerste Rus nog moest tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet". Zeven mensen hadden tegen Pechtold aangifte gedaan, maar volgens het OM is de uitspraak over de Russen strafrechtelijk gezien niet beledigend. Ook moeten de woorden in de "context van het maatschappelijk debat" gezien worden. De extreemrechtse PVV-leider Geert Wilders en zijn advocaat opperden afgelopen weekend nog dat de strafzaak over zijn "minder Marokkanen"-uitlatingen uitgesteld moest worden. Zij haalden daarvoor de uitspraak van Pechtold aan, want de aangiftes vertonen "sterke parallellen". De politicus liet in maart 2014 zijn aanhangers op tv liet roepen dat ze "minder Marokkanen" wilden. Eind 2016 werd hij veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen. Half mei start de rechtszaak in hoger beroep.

