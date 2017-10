"Ik liet mijn baby vallen waardoor hij schedelbreuk opliep": Liz voelt zich schuldig, maar reacties zijn anders dan ze verwachtte Koen Van De Sype

16u29

Bron: Facebook 11 Facebook Een Canadese moeder heeft op Facebook een verhaal gedeeld van hoe ze haar baby exact twee jaar geleden liet vallen, waardoor hij een schedelfractuur opliep. Liz Mannegren uit Vancouver werd daarna overspoeld door schuldgevoel, maar kreeg heel andere reacties dan ze had verwacht.

"De dag was begonnen zoals elke andere dag", schrijft ze. "Ik droeg mijn zoon door de woonkamer naar de keuken, zoals ik al duizend keer eerder had gedaan en nog duizend keer zou doen. Toen gebeurde het. Met alle kracht en snelheid van een mini-acrobaat, maakte hij een achterwaartse salto uit mijn armen en hij viel op de grond. In enkele seconden veranderde de normale dag in een nachtmerrie."

Lees ook Dronken spookrijder rijdt moeder van vroeggeboren tweeling dood

Liz haastte zich in tranen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Maar terwijl een verpleegster een piepklein polsbandje om de arm van haar zoon deed, stelde ze de door schuld overmande moeder ook meteen gerust. "We zien dit de hele tijd", vertelde ze met een meelevende glimlach. "Ik heb mijn baby ook een keer laten vallen. Alleen was dat op een betonnen parking."



Mislukking

"De verpleegster had met één blik gezien dat ik gebukt ging onder het verpletterende gewicht van een moederlijk schuldgevoel", gaat Liz verder. "En hoewel ik me een beetje getroost voelde door wat ze zei, nam het niet het gevoel van mislukking weg dat me overspoelde. Om alles nog erger te maken, bleek uit een scan dat mijn zoon de verwonding had die ik het meeste had gevreesd: een schedelbreuk."

Facebook

"Ik was boos op mezelf dat ik dit had laten gebeuren, dat ik het niet had voorzien en hem niet had opgevangen. Mijn kleine jongen had erop vertrouwd dat ik hem zou beschermen, maar ik had hem teleurgesteld. Ik voelde me de slechtste moeder van de hele wereld."



Twee jaar later kan ze alles wat beter in perspectief plaatsen en nu wil ze andere moeders die hetzelfde meemaken een hart onder de riem steken. "Het moederschap zit vol moeilijke lessen en deze is extra zwaar", schrijft ze. "Hoe hard we ook proberen, we kunnen onze kinderen niet beschermen voor álles. Op sommige dagen zullen we tekortschieten. Op sommige dagen zullen gevoelens van schuld en mislukking daardoor de bovenhand nemen. Sommige dagen zijn moeilijk en gecompliceerd. Vandaag voelen we ons misschien mislukt als moeder, maar we zijn meer dan alleen onze slechte dagen."

Facebook

Volgens Liz wordt het moederschap niet bepaald door één gebeurtenis, maar door het geheel. "Ik kijk naar mezelf en zie een vrouw die haar zoon niet op tijd kon opvangen. Mijn zoon kijkt naar mij en ziet een moeder die hem troost en tegen zich aantrekt als hij valt. Dus aan alle moeders die ook een slechte dag hebben en zich niet goed genoeg voelen: je bent meer dan alleen vandaag."



Meelevend

De vrouw kreeg meteen meelevende reacties na haar Facebookpost. Van andere moeders, die net hetzelfde hadden meegemaakt en die gevoelens kenden. "Ik voelde me ook zo vreselijk toen mijn baby eens van de verschoningstafel rolde. Hij weende maar een minuutje, maar ik had zó'n schuldgevoel. Hij is intussen vier en gezond, dus ik denk niet dat hij blijvende schade heeft opgelopen."



En een andere moeder vertelt: "Ik gleed eens uit over een ijsplek terwijl ik mijn dochter vasthield. Ze vloog uit mijn arm en landde op haar hoofd, terwijl ik in mijn andere arm nog de vuilniszak had die ik buiten wilde zetten. Angst en schuldgevoel overspoelden me, maar ze had gelukkig niets."