“Ik krijg nog elke dag doodsbedreigingen”: pornoster die vaak hoofddoek droeg tijdens seks ondervindt daar 4 jaar later nog altijd gevolgen van KVDS

21 augustus 2018

08u49

Bron: Daily Star 2 Ze was ooit de meest opgezochte actrice op pornosite PornHub en werd bekend doordat ze vaak een hoofddoek droeg tijdens haar seksscènes. Dat resulteerde echter in doodsbedreigingen van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Hoewel de Libanese Mia Khalifa (25) maar enkele maanden actief was in de porno-industrie en dat intussen 4 jaar achter haar ligt, draagt ze er nog altijd de gevolgen van. “Ik krijg nog elke dag doodsbedreigingen”, vertelt ze.

Nu noemt ze de periode van 3 maanden die ze in de pornowerld werkte een ‘vergissing’. In een interview voor podcast ‘The Forward’ van oud-wielrenner Lance Armstrong vertelde ze eerder dit jaar dat ze het niet deed voor het geld, maar omdat ze een laag zelfbeeld had en op zoek was naar bevestiging.

“Ik was wel bang dat mijn familie de beelden zou zien, want dat zou mijn leven kapotmaken”, vertelde ze toen. “Maar ik dacht: ‘er bestaat zo veel porno, niemand zal het opmerken’. Achteraf bekeken was dat natuurlijk naïef. Ik was 21 en een stom kind. Ik wou gewoon rebels doen.”





Het liep volledig uit de hand toen ze populair werd met haar scènes waarin ze vaak met een hoofddoek aan acteerde en IS een doelwit op haar rug plakte. Ze stapte al snel uit de sector en ging aan het werk als presentator voor de controversiële sportshow ‘Out of Bounds’ op YouTube. Vorige maand werd aangekondigd dat ze co-host wordt van de video-podcast ‘Sportsball’ van mediabedrijf Rooster Teeth. Maar de schade was aangericht. (lees hieronder verder)

“Ik krijg nog altijd elke dag doodsbedreigingen”, vertelt ze aan de Britse tabloid Daily Star. “Niet meer van terroristen en terreurorganisaties, maar van anderen. Het heeft mijn leven ingrijpend veranderd. Ik kan niet meer op mijn eentje naar bepaalde plaatsen, ik kan ook niet meer naar bepaalde plaatsen als het donker is. Ik moet altijd voorzichtig zijn.” (lees hieronder verder)

“Mijn bekendheid op sociale media had gelukkig ook positieve kanten”, gaat ze verder. “Het heeft kansen gecreëerd. Bekendheid was niet meteen mijn doel, maar succes wel. En als dit daarvan een neveneffect is, dan is dat de prijs die ik moet betalen.”

Intussen heeft ze 9,6 miljoen volgers op Instagram en is ze wereldberoemd.

