“Ik krijg geen lucht”: Turkse journalist zegt geluidsopnames moord op Khashoggi beluisterd te hebben en vertelt wat hij hoorde KVDS

12 november 2018

17u20

Bron: Al Jazeera 0 Een journalist van de Turkse staatskrant Sabah beweert dat hij de geluidsopnames beluisterd heeft van de moord op Jamal Khashoggi. Dat heeft hij verteld aan televisiezender Al Jazeera. Hij onthulde ook wat de laatste woorden waren van Khashoggi en hoe hij precies stierf.

Er is al veel te doen geweest rond de opnames. Ze zouden volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gemaakt zijn op 2 oktober in het Saudische consulaat in Istanbul, de dag dat Khashoggi verdween. De Saudische journalist was naar het consulaat getrokken om documenten op te halen zodat hij met zijn vriendin zou kunnen trouwen, maar kwam nooit meer naar buiten.

Inlichtingendiensten

Erdogan maakte de opnames echter niet publiek. Afgelopen weekend verklaarde hij wel dat hij ze gedeeld had met onder meer de Verenigde Staten, Saudi-Arabië, Frankrijk, Duitsland en Engeland. De Canadese premier Justin Trudeau verklaarde eerder vandaag als eerste westerse leider dat zijn inlichtingendiensten de opnames inderdaad beluisterd hadden, maar ging niet in op de inhoud. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drain vertelde vandaag dan weer dat hij “er geen weet van had dat de Franse overheid dergelijke opnames gekregen had”.





En nu zegt een journalist van de Turkse krant Sabah dus dat hij de opnames beluisterd heeft. Volgens Nazif Karaman – het hoofd van de onderzoekscel van de krant – waren de laatste woorden van zijn Saoedische collega: “Ik krijg geen lucht. Doe die zak van mijn hoofd, ik heb claustrofobie.”

Volgens Karaman zou Khashoggi vervolgens gestikt zijn met de plastic zak over zijn hoofd. De moord zou in totaal zo’n 7 minuten geduurd hebben en uitgevoerd zijn door een groep van 15 Saoedi’s die enkele uren voor de dood van Khashoggi in Turkije aankwamen, zo zegt hij aan Al Jazeera.

Vloer

Vervolgens zouden de moordenaars de vloer bedekt hebben met plastic zakken en het lichaam in stukken hebben gesneden. Dat duurde een kwartier en de operatie zou geleid zijn door Salah al-Tubaigy, het hoofd van de Saudische Wetenschappelijke Raad voor Forensisch Onderzoek. (lees hieronder verder)

Volgens Karaman zou Sabah binnenkort foto’s publiceren van het materiaal dat de Saudi’s bij zich hadden toen ze Turkije binnenkwamen. De krant zou ook enkele van de geluidsfragmenten willen vrijgeven die de laatste momenten van Khashoggi vastlegden.

Gewurgd

Eerder verklaarde de openbare aanklager van Istanbul al in een officiële mededeling over de zaak dat Khashoggi gewurgd was kort nadat hij het Saudische consulaat binnen was gestapt en dat zijn lichaam in stukken was gesneden. Aanvankelijk zei Saudi-Arabië van niets te weten, maar al snel gaf het land toe dat de journalist door een Saudisch commando was vermoord.

18 Saudi’s zouden intussen in de cel zitten. Officieel zouden ze gehandeld hebben zonder medeweten van hogerhand, maar de Turkse overheid gelooft daar niets van en is ervan overtuigd dat het bevel van de top kwam. Alle ogen zijn daarbij gericht op kroonprins Mohammed bin Salman. (lees hieronder verder)

De Turkse recherche heeft intussen de zoektocht naar het lichaam van Khashoggi stopgezet. Er werden sporen van zuur gevonden in het consulaat en onderzoekers geloven dat het gebruikt werd om het lichaam op te lossen. Het gerechtelijk onderzoek gaat wel verder.