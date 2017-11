"Ik kreeg te horen dat één van mijn ongeboren baby’s maar enkele dagen zal leven maar ik wil hem toch voldragen" Koen Van De Sype

18u37

Bron: Instagram, news.com.au 0 Instagram De Australische Amie Rohan (24) was elf weken zwanger van een identieke tweeling toen ze het nieuws kreeg dat elke aanstaande moeder vreest. Een van haar kindjes had anencefalie, een onbehandelbare aandoening aan de zenuwbuisjes die ook wel bekend staat als een ‘open schedeltje’. Als het de geboorte al overleefde, zou het na een paar dagen zeker sterven. Daarop werd ze samen met haar man Gary (26) voor een vreselijke keuze gesteld: doorgaan met de zwangerschap of die afbreken?

“Wij kunnen geen echo’s lezen, maar voor ons zagen ze er allebei perfect uit”, vertelt Amie, die intussen veertien weken ver is. “De technicus zei echter dat hij niet gelukkig was met de manier waarop het hoofdje van een van onze kindjes gevormd werd. Even later kregen we van de verloskundige te horen dat het een fatale aandoening had. Het was alsof de wereld onder onze voeten verdween.”

Emotioneel

De dagen na de diagnose waren de zwaarste van haar leven, zegt ze. “Er is niets erger dan de mensen die je graag ziet moeten vertellen dat een van je baby’s het niet zal halen. We moesten het ook aan mijn zus zeggen en aan mijn broer, van wie de partner ook zwanger is. Dat was erg emotioneel.” (lees hieronder verder)

Instagram

De volgende horde was beslissen of ze verder wilden gaan met de zwangerschap. “De meeste koppels kiezen in ons geval voor abortus”, aldus Amie. “Maar wij dachten er anders over. In tegenstelling tot een twee-eiige tweeling heeft een eeneiige tweeling maar één placenta. Wat je met het ene kind doet, heeft ook een invloed op het andere. Ons zieke kindje leeft en kan voldragen worden. En dat is ook wat we willen doen. De specialist legde ons alle opties uit, maar ik antwoordde dat dit nu eenmaal de reis was die we waren begonnen en dat ik de baby graag bij me wilde houden tot de geboorte.”

Spijt

De beslissing was niettemin moeilijk en ze probeert zich nu te focussen op de positieve aspecten. “Mensen zeggen me dat het hen spijt, maar ik zie niet in waarvoor. Ik krijg een tweeling. Ik zal voor de rest van mijn leven een moeder zijn van twee kindjes, of ik hen nu mijn hele leven bij me heb of maar even. Ik probeer gewoon niet te veel te denken aan wat er na de geboorte zal gebeuren.” (lees hieronder verder)

Instagram

Het koppel deelde zijn verhaal op sociale media en zegt veel steun te hebben aan de warme reacties die het krijgt. “Er staan ons nog moeilijke dagen te wachten, maar ook veel mooie en dat willen we graag met iedereen delen. Over ons probleem praten is een vorm van therapie”, aldus Gary. “Het is ook een hart onder de riem om van lotgenoten te horen dat we niet alleen zijn.”

Raad

De beste raad die ze al kregen is om het leven van hun zieke kindje – dat ze intussen Baby B hebben genoemd – te vieren. “Mensen hebben ons gezegd dat ze nog elke dag praten over de baby die ze verloren zijn. Ze vieren elk jaar de verjaardag van allebei de kindjes, omdat ze allebei een deel van hun leven zijn. Anderen zeiden dat ze hun kind nog elke dag over zijn overleden broertje of zusje vertelden en het laten weten dat het ooit deel uitmaakte van een tweeling. Dat willen wij ook.”

Instagram