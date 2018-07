"Ik kreeg hiv op mijn achtste en mocht er met niemand over praten" Karen Van Eyken

26 juli 2018

Matt Merry kan zich niet de exacte woorden herinneren die zijn moeder gebruikte om hem te vertellen dat hij seropositief was. Hij herinnert zich enkel dat hij eenvoudigweg niet wist hoe te reageren. Ze had hem gevraagd om plaats te nemen aan tafel in een achterkamer van hun huis in de Britse stad Rugby om het schokkende nieuws te vertellen. Matt was toen 12 jaar oud.

Hij had het virus al vier jaar, legde zijn moeder uit. Een injectie die hij had gekregen om hemofilie - een bloedstollingsstoornis - te behandelen, was ermee besmet. Het was 1986, en de aidsepidemie bevond zich op een triest hoogtepunt. Een hiv-diagnose werd als een doodvonnis ervaren.

Nadat de eerste tekenen van de infectie zichtbaar zouden zijn, had hij waarschijnlijk nog maar twee jaar te leven, vertelden de artsen aan zijn ouders.

Uitgemergelde mannen

Die nacht, toen Matt in bed lag, begon de gevoelloosheid die hij de hele dag had ondervonden, weg te ebben. De enorme omvang van wat hem was overkomen, begon eindelijk tot hem door te dringen. Alles wat hij wist over hiv en aids waren tv-beelden die hij had gezien van uitgemergelde mannen wegkwijnend in het ziekenhuis. En hij begon te huilen.

"Vanaf dat moment, gedurende de rest van mijn tienerjaren, leefde ik als het ware met een stopwatch - en op elk moment kon iemand op die knop drukken en zou de klok twee jaar lang beginnen af te tellen totdat ik wegkwijnde en stierf", zegt Matt.

Bloedschandaal

Er was nog iets dat zijn moeder tegen hem had gezegd - hij mocht het aan niemand vertellen. Niet aan zijn vrienden, niet aan zijn leerkrachten, aanvankelijk zelfs niet eens tegen zijn jongere broer. De volgende dag dat hij naar school ging, droeg hij een geheim met zich mee dat hij met niemand kon delen.

In 1986 riepen hiv en aids vooral angst op. In de media werd de ziekte grotendeels geassocieerd met drugsgebruikers en homoseksuele mannen. Seropositieve mensen werden gestigmatiseerd.

Terugblikkend, denkt Matt dat zijn ouders de juiste beslissing hebben genomen om te zwijgen. "Het was niet echt een optie om er open over te zijn", zegt hij. Mensen met aids boezemden toen enorme angst in. Zwijgen was goud.

Maar 'het geheim' was zwaar om dragen voor een prille tiener. "Het is zo eenzaam om daar alleen te moeten doorgaan - niet in de mogelijkheid om er met iemand over te praten."

Geen vriendin, geen kinderen

Voor hem was het een zekerheid dat hij dood zou zijn tegen de tijd dat hij twintig was. Hij zou nooit een vriendin hebben, laat staan trouwen of kinderen krijgen. Later kreeg hij bovendien te horen dat hij ook besmet was met hepatitis C.

Zijn ouders wilden dat hij het goed deed op school en naar de universiteit zou gaan. Maar Matt had de moed verloren en had niet meer de energie op zich in te zetten voor school. Wat voor zin had het nog? Zijn punten gingen aan een schrikbarend tempo achteruit.

Zonder het op dat moment te beseffen was Matt het slachtoffer van één van de grootste schandalen in het Verenigd Koninkrijk waarbij duizenden mensen, vooral personen met hemofilie, zouden sterven nadat ze besmet bloed hadden gekregen.

In 1990 was hij 16 jaar en was de aids nog steeds niet komen opzetten. Maar het doodsvonnis hing nog steeds boven zijn hoofd. Matt begon cannabis te roken en te experimenteren met andere drugs zoals speed en ecstasy.

Geschokt

Op een avond, toen hij 17 of 18 was, liep hij na een avondje uit naar huis met een vriend. Hij had gedronken. Voor het eerst sprak hij over datgene waar niet over gesproken mocht worden. De vriend was geschokt, maar hij reageerde begripvol. "Het was een geval van: 'Nou, oké, het is wat het is, maar je bent nog steeds mijn maatje.'"

Matt voelde een enorme opluchting. In de loop van de volgende drie of vier jaar begon hij stelselmatig zijn beste vrienden individueel in te lichten over zijn geheim.

Aan de universiteit skipte hij meer lessen dan hij volgde. Hij was twintig en stond weer buiten zonder diploma. Maar toen begon er bij hem wel iets anders te dagen. Eens de ziekte zou doorbreken, had hij nog maar twee jaar te leven - dat had hij immers te horen gekregen op zijn achtste. Maar stel dat het er meer waren - stel dat hij misschien 40 of 50 jaar oud zou kunnen worden? Indien zijn gezondheid stand zou houden, dan kwam hij alleen in aanmerking voor saaie jobs, besefte hij. Daar moest hij iets aan doen. Hij schreef zich opnieuw in aan de universiteit en werkte hard. "Dat was een keerpunt voor me", zegt Matt. Zijn inspanningen werden beloond met uitstekende resultaten.

Australië

Hij studeerde met brio af. Ondertussen had hij ook een zware medicijnenkuur achter de rug die hem van zijn Hepatitis C had afgeholpen. Daarna begon hij te reizen - het was een vlucht, weg van zijn leven in het Britse Rugby. In Australië gingen de mensen op een coole manier om met zijn ziekte, maar een relatie aangaan bleef moeilijk.

Nadat hij net voor Kerstmis 2000 naar het Verenigd Koninkrijk was teruggekeerd, raakte Matt er steeds meer van overtuigd dat hij nog wel eens lang op deze aardkloot kon zijn. "Ik denk dat reizen echt hielp, door al deze verschillende mensen te ontmoeten, zijn mijn ogen geopend", zegt hij. Dankzij nieuwe medicijnen begonnen mensen hiv niet langer als een doodsvonnis te beschouwen.

In 2003 begon hij met een meisje te daten dat zich niet liet afschrikken door zijn gezondheidstoestand. In 2008 stapten ze in het huwelijksbootje. Dankzij een nieuwe techniek om het sperma van seropositieve mannen te behandelen - het zogenoemde spermawassen - kon het stel twee gezonde kinderen krijgen.

Mijlpaal

Vader worden was een mijlpaal voor Matt. En nu zijn eigen zoontjes de leeftijd naderen waarop de hel bij hem losbarstte, dringt de enorme omvang van wat er met hem is gebeurd ten volle door. "Het maakt me emotioneel, het maakt me boos."

Matt is hoopvol dat het komende onderzoek naar het bloedschandaal eindelijk gerechtigheid zal brengen.

Hij kijkt met verbazing naar hoe ver hij vandaag staat. Zijn hepatitis C is verdwenen en hij heeft nooit antiretrovirale middelen voor zijn hiv nodig gehad. Van de ongeveer 1.250 hemofiliepatiënten die door het bloedschandaal waren getroffen en zowel hepatitis C als hiv hadden opgelopen, zijn er nog maar 250 in leven. "Ondanks alle tegenspoed had ik dan toch het winnende ticket van de loterij."