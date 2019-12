"Ik ken prins Andrew niet" zegt Trump, waarna talloze foto's van hen beiden opduiken mvdb

04 december 2019

21u30

Bron: ANP/BuzzR 0 De Amerikaanse president Donald Trump is onderwerp van spot op sociale media en in de Britse kranten. Reden is dat hij had ontkend de in opspraak geraakte Britse prins Andrew te kennen.

"Ik ken prins Andrew niet", zei Trump dinsdag tegen de pers in Londen, waar hij aanwezig is bij de viering van de zeventigste verjaardag van de NAVO. "Maar het is een moeilijk verhaal, een heel moeilijk verhaal. Ik weet het niet", voegde de president eraan toe.



Vrijwel meteen doken er overal op sociale media foto's op van Trump in gezelschap van prins Andrew die hem vorig jaar een aantal keren begeleidde tijdens het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Epstein

De twee hebben ook al eens samen golf gespeeld, en beiden zijn samen gefotografeerd in het gezelschap van de van seksueel misbruik verdachte zakenman Jeffrey Epstein - die ze nu allebei graag willen vergeten. Andrew heeft Trump al in 2000 minstens tweemaal ontmoet, onder meer op diens Mar-a-Lago landgoed in Florida.

De New York Times herinnerde er woensdag aan dat Trump de vaste gewoonte heeft te ontkennen dat hij mensen kent wanneer die in opspraak zijn geraakt. Dat doet hij elke keer, of het nu gaat om zijn advocaten, vaste medewerkers of diplomaten.

Trump says he doesn’t know Britain’s Prince Andrew.



They had a breakfast meeting in June. https://t.co/iuEsrHbUKx pic.twitter.com/Gxr2NdTB1x The Washington Post(@ washingtonpost) link

Donald Trump: we’re definitely not stripping the NHS for parts!



Also Donald Trump: I don’t know Prince Andrew pic.twitter.com/yqPCEiE2Az Dr Louise Raw(@ LouiseRawAuthor) link

“I don’t know Prince Andrew, but it’s a tough story,” President Trump said while speaking to reporters in London. He has been photographed with the prince on several occasions. https://t.co/zmEGtwkSlG The New York Times(@ nytimes) link