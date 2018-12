“Ik ken niet eens zijn naam”: draagmoeder zet baby met hartkwaal op de wereld, ondanks eis van biologische ouders om abortus te plegen Sven Van Malderen

Bron: WFAA 0 Stephanie Levesque heeft al drie keer als draagmoeder opgetreden. De laatste keer liep het echter mis: de dokters stelden na zestien weken zwangerschap een ernstige hartkwaal vast bij de foetus, de biologische ouders eisten nadien dat ze abortus zou plegen. De Amerikaanse -zelf mama van een tweelingdochter- weigerde echter. En dus zette ze op 21 december 2017 in Dallas een jongen op de wereld. Hij werd echter snel bij haar weggenomen, waardoor ze nu met grote frustraties achterblijft. In een interview met de lokale tv-zender WFAA laat de huizenmakelaar voor het eerst in haar hart kijken. “Ik weet helemaal niets van hem, zelfs zijn naam is een mysterie.”

Levasque pleit voor strengere regels op papier, zodat zowel de biologische ouders als de draagmoeder weten waar ze aan toe zijn. “Voor je hieraan begint, worden de standpunten rond abortus besproken”, klinkt het uit haar mond. “Dat zijn heel harde gesprekken, maar ik had er geen idee van dat onze ideeën zo ver uit elkaar zouden liggen. Ik dacht zelfs dat we op dezelfde golflengte zaten.”

De dochters van Levesque hoorden in het ziekenhuis telkens het hartje van de ongeboren baby kloppen. De hoop opgeven was simpelweg ondenkbaar voor hen.

Toen Levesque uiteindelijk beviel, gunde het ziekenhuispersoneel haar enkel een korte glimp. Sindsdien heeft ze het kind nooit meer gezien. “Ik veronderstel dat ze hem meteen naar intensieve zorgen gebracht hebben. Maar ik weet bijvoorbeeld niet hoeveel hij woog. Of hij onder het mes gegaan is? Geen idee. Ik ken niet eens zijn naam.”

Tegenstrijdigheden

Levesque wijst er in een blogpost op dat contracten rond draagmoederschap vol tegenstrijdigheden staan. “Er staat bijvoorbeeld letterlijk in dat een draagmoeder het grondwettelijk recht heeft om zelf over abortus te beslissen. Ze kan nooit gedwongen worden om iets met haar lichaam te doen waar ze niet akkoord mee is.”

“Anderzijds staat er ook te lezen dat de draagmoeder de afspraken rond abortus niet zomaar mag negeren. Als ze dat toch doet, hoeft ze niet langer betaald te worden en mag er zelfs een schadevergoeding geëist worden. Welke van de twee mogelijkheden is het nu?”

“Volgens advocaten die ik gecontacteerd heb, heb ik geen contractbreuk gepleegd. Maar ze wijzen erop dat een rechter die tekst naar eigen goeddunken kan interpreteren. En als ik dan aan het kortste eind trek, dreig ik in de schulden te belanden. Ik kan met andere woorden alles verliezen, terwijl ik volgens de grondwet recht in mijn schoenen sta. Mijn lichaam, mijn keuze. Toch?”

“Nooit steun gekregen”

Ook met agentschappen voor draagmoeders ziet Levesque een probleem. “Zij horen te bemiddelen tussen beide partijen, maar in de praktijk trekken ze de kaart van de biologische ouders. Tenslotte zijn zij diegenen die hen betalen. Ik kreeg te horen dat de ouders geen contact meer met mij wilden en mocht zelfs geen boodschap aan hen doorgeven. Voor verdere stappen moest ik maar een advocaat contacteren. Ik heb nooit enige steun van hen gekregen. Zo’n organisatie moet toch neutraal kunnen handelen? Ik pleit er daarom voor dat biologische ouders en de draagmoeder apart vertegenwoordigd worden.”

“Er is een grote nood aan draagmoeders: als vrouwen beter hun rechten kennen, zullen er nog veel meer de stap zetten. Nieuw leven op de wereld zetten, wonderbaarlijker kan een geschenk toch niet zijn? De wetten zijn in jaren niet veranderd, tijd om daar verandering in te brengen.”

Levasque schrijft nu -bij wijze van therapie- een boek over haar positieve ervaringen. Want die zijn er ook, in overvloed zelfs: de band met de eerste twee gezinnen waar ze als draagmoeder fungeerde, is bijzonder warm. “Ik heb het voorbije jaar gerouwd en veel hartzeer gehad, maar deze strijd is nog lang niet voorbij. Ik heb een stem gekregen en die zal ik gebruiken. Ik doe dit ter ere van Luca, die nu één jaar geworden is. Het is mijn schoonbroer Kyle die die naam gekozen heeft, nog voor er sprake was van abortus. ‘Luca’ betekent brenger van het licht, toepasselijker kan een naam in dit geval niet zijn.”