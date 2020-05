“Ik kan niet ademen”: zwarte man sterft nadat hij minutenlang knie van agent in de nek geplant krijgt Sven Van Malderen

26 mei 2020

18u04

Bron: New York Times/Washington Post 4 Schokkende beelden uit het Amerikaanse Minneapolis: een zwarte man is er gestorven nadat een agent hem minutenlang met zijn knie in de nek tegen de grond geklemd hield. Het slachtoffer stamelde verschillende keren dat hij niet meer kon ademen, maar daar had de politie geen oren naar. Kort nadat hij bewusteloos in een ambulance afgevoerd werd, zou hij sterven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het jammerlijke tafereel speelde zich gisteravond op straat af. Twee agenten kregen een oproep rond een verdachte situatie en gingen een kijkje nemen. “We troffen de man, die vermoedelijk onder invloed was, in de wagen aan”, luidt het in een politieverklaring. “Toen hij uitstapte, verzette hij zich. De politiemannen wisten hem in de handboeien te slaan. Omdat hij medisch niet in orde leek, werd een ambulance gebeld.”

Over de kern van de zaak werd echter zedig gezwegen. Op videobeelden die een voorbijganger maakte, is te zien hoe de zwarte man minutenlang tegen de grond geklemd ligt. De agent blijft zijn knie daarbij in de nek van de verdachte planten, tot hij uiteindelijk geen teken van leven meer geeft. In de video hierboven ziet u slechts een fractie van de arrestatie.

“Vermoord me niet”

Nochtans had het slachtoffer verschillende keren aangegeven dat hij in ademnood verkeerde. “Alstublieft, ik kan niet ademen”, kreunde hij meermaals. “Mijn buik doet pijn. Mijn nek doet pijn. Alles doet pijn. Ik heb water nodig, alstublieft. Vermoord me niet.”

Ook voorbijgangers moeiden zich met de situatie. Een vrouw merkte op dat de geboeide verdachte een bloedneus had. Anderen wezen op het feit dat er veel te veel geweld gebruikt werd. “Je houdt hem al in bedwang, hij verzet zich niet eens. Laat hem tenminste toch even ademen. Hij is ook een mens. Je lichaamstaal verraadt dat je hier te fel van geniet”, klinkt het onder meer. Op het eind kreeg de agent ook te horen “dat hij die kerel vermoord had”. De FBI gaat de zaak nu verder onderzoeken.

“Dramatisch gefaald”

Burgemeester Jacob Frey veroordeelt het harde optreden van de agenten. “Zwart zijn in Amerika hoort niet gelijk te staan met de doodstraf. Vijf minuten lang zagen we hoe een witte agent zijn knie drukte in de nek van een zwarte man. Vijf minuten! Deze agent faalde dramatisch op menselijk vlak. Er kan maar één conclusie getrokken worden: deze man had nooit mogen sterven.”