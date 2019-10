“Ik kan niet ademen”: Vietnamese ouders vrezen dat hun dochter stierf in de koelcontainer in Essex AW

25 oktober 2019

16u13

Bron: The Guardian, BBC 24 Nadat er 39 lichamen gevonden werden in de oplegger van een Noord-Ierse trucker, is de politie met man en macht op zoek naar de dader. Daarnaast moeten de slachtoffers nog geïdentificeerd worden én dat kan nog een tijdje duren. Tot grote frustratie van de ouders van Pham Thi Trà My (26) die vrezen dat hun dochter een van de slachtoffers is. “Sorry mama”, schreef Pham in haar laatste bericht aan haar ouders.

Nadat ze op de hoogte waren van het schokkende nieuws, probeerden de ouders van de 26-jarige Phạm Thị Trà My hun dochter tevergeefs te bereiken. Al is de jonge vrouw van Vietnamese afkomst en zou het in Essex uitsluitend om Chinese slachtoffers hebben gegaan, de ouders van Pham zijn wanhopig op zoek naar een teken van leven.

Hun zorgen zijn niet ongegrond, want uit de laatste sms’jes die Pham naar haar ouders stuurde, blijkt wel degelijk dat ze in de problemen zat. Woensdagochtend omstreeks 04.28 uur (lokale tijd) kreeg de moeder van Pham enkele zorgwekkende berichtjes. “Sorry mama, mijn reis naar het buitenland is mislukt. Ik hou zoveel van je mama! Ik ben aan het sterven want ik kan niet ademen…”, luidt de vertaling. “Sorry mama. Sorry.” Het laatste bericht werd enkele uren voor de lugubere ontdekking in Essex verstuurd. De laatst gekende locatie van Pham is België, stelt BBC.

This is the screenshot of Tra My's last text and her photo, posted with permission from her family's contact. pic.twitter.com/8ErWHBPrbJ Hoa Nghiem(@ HoaNghiem3) link

Een screenshot van de laatste berichtjes verraadt meteen ook dat Pham niet meer online verscheen na woensdag. Wat er verder nog in de reeks berichten staat: “Ik kom van het district Can Lộc in Vietnam”. Daarmee maakt Pham duidelijk wat haar afkomst is “én waar ze begraven wil worden”, volgens Mimi Vu, een expert op vlak van (Vietnamese) mensenhandel richting Europa. “Ze schrijft haar naam neer, en zegt vanwaar ze afkomstig is. Het is belangrijk om het lichaam te laten terugkeren naar de geboorteplaats.” De expert merkt op dat Vietnamese burgers soms ook een Chinees paspoort krijgen, dat kan tot verwarring leiden.

Lees ook: Twee Engelsen gearresteerd voor 39 doden in vrachtwagen

Via Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk

Volgens BBC betaalden de ouders van Pham maar liefst 35.000 euro opdat hun dochter het Verenigd Koninkrijk binnengesmokkeld kon worden. Ook aan de Britse krant The Guardian werd bevestigd dat de ouders een nieuwe hypotheek hadden afgesloten om de ‘reis’ van hun dochter te betalen.

De broer van Pham vertelt nog dat zijn zus op 3 oktober naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi vertrok om daar haar “papieren om naar China te gaan, te finaliseren”. Daarna zou ze van China via Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. Na haar laatste berichtjes ontbreekt ieder spoor van de 26-jarige Vietnamese vrouw.

De Vietnamese ambassade in Londen heeft inmiddels laten weten dat er een samenwerking met de Britse politie op poten werd gezet om het potentiële Vietnamese slachtoffer te identificeren. De Chinese ambassade laat op haar beurt weten dat ze niet langer kunnen bevestigen dat het uitsluitend om Chinese slachtoffers gaat.

Hotspot voor mensenhandel

Volgens Hoa Nghiem, een medewerkster van de organisatie Human Rights Space, zijn er nog minstens zes Vietnamese gezinnen ongerust over het lot van hun (vermiste) familieleden. “Ze verloren het contact met familieleden die onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk en zijn nu ongerust dat ze bij de slachtoffers in de oplegger horen”, vertelt Nghiem.

De ongerustheid is extra groot bij drie gezinnen: enkele dagen voor het drama in Essex kregen zij immers te horen dat hun zoon op 23 oktober in het Verenigd Koninkrijk zou arriveren. Daarna hoorden ze niets meer.

De Vietnamese provincie Hà Tĩnh is volgens Nghiem een hotspot voor mensenhandel. Van daaruit zouden er regelmatig immigranten richting China vertrekken, om van daaruit mét een Chinees paspoort, verder te reizen richting Europa.