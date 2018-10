“Ik kan niet ademen”: vader deelt hartverscheurende video van dochter (11) die paniekaanval krijgt omdat ze gepest wordt op school KVDS

17 oktober 2018

23u36

Bron: Facebook, Wales Online 0 Een Britse vader heeft op Facebook een aangrijpende video gedeeld die het verwoestende effect toont dat pesten kan hebben op een kind. De dochter (11) van Lee Davies uit Merthyr Tydfil in Wales kreeg een paniekaanval nadat ze het mikpunt was geworden van pesterijen op school en online. De beelden werden in een week tijd al meer dan 835.000 keer bekeken.

De ouders deelden de video omdat ze naar eigen zeggen het gevoel hadden dat de school geen actie ondernam toen ze de toestand aanklaagden. Lee (37) en Natalie (34) maakten het filmpje met de uitdrukkelijke toestemming van hun dochter en wilden er aanvankelijk alleen het personeel van Cyfartha High mee overtuigen van de ernst van de zaak. Maar toen ze niet de gewenste reactie kregen, besloten ze de video op Facebook te zetten.

Angstig

Op de beelden is twee minuten lang te zien hoe het meisje angstig naar adem hapt, terwijl ze “Ik kan niet ademen” snikt. Af en toe barst ze in snikken uit terwijl ze haar moeder probeert te vertellen wat er precies aan de hand is. Er kwamen duizenden reacties op de opname, van over de hele wereld, en die staken het meisje en haar ouders een hart onder de riem.





Oorzaak van de paniekaanval bleek een reeks gemene berichten die de tiener had gekregen via Snapchat. Die kwamen van een groep meisjes die haar isoleerden op school en pestten. “Ze stortte helemaal in”, aldus mama Nathalie. “Op het moment dat we het filmpje opnamen, wist ik nog niet hoe erg de situatie precies was. Omdat ik haar in de eerste plaats wilde kalmeren.”

Het was het trieste hoogtepunt van een reeks pesterijen die begonnen waren toen het meisje in september van start ging op de middelbare school. In de eerste twee weken was het al prijs. Haar ouders belden een tiental keer naar de school en gingen zelfs met de leerkracht van het meisje praten, maar zonder resultaat. Tot hun video plots viraal ging.

“Het was een risico, maar we voelden ons gefrustreerd en wanhopig”, aldus Natalie. “Je weet nooit hoe mensen zullen reageren als je zoiets deelt. Het risico bestond dat ze nog harder gepest zou worden. Daar waren we ons van bewust. Maar we wisten niet wat we nog anders konden doen.”

Emotionele gezondheid

Het was vader Lee die het filmpje online zette. “Ik haat het om iets te moeten posten op Facebook waarop je mijn kinderen ziet afzien, maar al 6 weken wordt mijn dochter op dagelijkse basis gepest”, schreef hij erbij. “Ik heb de school al verscheidene keren gecontacteerd en uitgelegd dat mijn vrouw en ik ons ernstig zorgen maken over de emotionele gezondheid van onze dochter en dat er iets aan de situatie gedaan moet worden. Ik heb al verscheidene keren gevraagd om haar in een andere klas onder te brengen en ze blijven zeggen dat ze daarvoor met de andere leerkrachten moeten praten en dat ze zelf niets zorgwekkends opgemerkt hebben.” (lees hieronder verder)

“Wel, dit is een opname van een van de keren dat mijn dochter al over haar toeren was”, gaat hij verder. “Het is ons te veel en ik heb het gevoel dat we als ouder met ons hoofd tegen een muur lopen op school. Kijk eens naar deze video en zeg me dan dat dit de manier is waarop een 11-jarige thuis hoort te komen van school. Pesten is niet aanvaardbaar en moet gestopt worden. Deel deze video gerust zodat geen enkel ander kind nog zoiets moet meemaken.”

Toen de video viraal ging, kwam er ook onmiddellijk reactie van de school, volgens mama Natalie. Die belde voor overleg en haar dochter werd meteen naar een andere klas overgeplaatst. “Het is een moeilijke beslissing om je kind zo te kijk te zetten, maar we zagen geen andere optie. Het heeft in elk geval resultaat gehad. De school kon er niet meer omheen”, zegt ze nog.

Het meisje kreeg ook steun van andere kinderen op school. Vrijdag werd ze aan de schoolpoort opgewacht door 17 leerlingen, die met haar mee naar binnen wandelden. De hele dag kwamen tieners naar haar toe die zeiden dat ze haar steunden en dat ze op hen kon rekenen als ze hen ooit nodig zou hebben. En ook via sociale media kreeg ze warme berichten.

Officiële verklaring

Het gemeentebestuur van Merthyr County en de Cyfartha High School hebben intussen ook een officiële verklaring afgelegd. “We hebben de moeders van beide kinderen die hierbij betrokken waren ontmoet en alle nodige info verzameld. De school is erin geslaagd om de zaak op te lossen, tot tevredenheid van alle betrokken partijen”, klonk het droog.