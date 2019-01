“Ik kan hier niet ademen, ze pletten mij”: vrouw vernedert haar zwaarlijvige buren in vliegtuig Sven Van Malderen

29 januari 2019

22u42

Bron: Daily Mail 0 Trieste taferelen op een United Airlines-vlucht van Las Vegas naar Newark: een vrouw schoot er stevig uit haar krammen omdat ze naar eigen zeggen tussen twee zwaarlijvige passagiers “gepropt” werd. En ze hield zich niet bepaald in. “Dankzij deze twee zal ik het zeker niet koud hebben”, klonk het zelfs met luide stem aan de telefoon. Uiteindelijk werd ze wegens te veel overlast uit het vliegtuig gezet. Het allesbehalve fraaie incident deed zich al op 2 januari voor, nu pas zijn er ook beelden beschikbaar.

“Ik weet niet hoe ik dit vier uur ga volhouden”, vertelt de dame tegen haar gesprekspartner aan de andere kant van de lijn. “Dit kan toch niet, ze pletten mij. Ongelooflijk. Het voordeel is wel dat ze mij warm zullen houden.” Dat haar pijnlijke commentaar door de buren gehoord werd, kon haar duidelijk niet schelen. Integendeel, ze gooide er nog een vettig lachje achteraan.

Toen iemand opmerkte dat er allicht nog een plaatsje aan het raam was, reageerde de vrouw enthousiast. “Haal me hier weg. Ik kan dit niet langer aan. Ik kan hier niet ademen.”

“Ik eet tenminste sla”

Het spervuur aan verwijten was bestemd voor Norma Rodgers en McKinley Frink. Het koppel werd van elkaar gescheiden in het vliegtuig en kreeg de losgeslagen furie tussen hen in.

De verpleegster liet zich echter niet zomaar vernederen. Ze filmde ongemerkt de onbehaaglijke scène en ging ook in de tegenaanval. “Kun je haar een ander zitje geven? Ik sta niet toe dat iemand me beledigt”, maakte ze op kalme wijze aan de stewardess duidelijk.

“Ik kan hier niet zitten omdat ze allebei zo dik zijn”, riposteerde de aanstookster daarop nogmaals.

Om erger te voorkomen, werd de vrouw daar weggehaald. “Ik eet tenminste sla”, gooide ze er nog weinig subtiel achteraan.

“Je zou je moeten schamen”

Waarna ze het prompt met andere passagiers aan de stok kreeg. “Wat jij doet, is verschrikkelijk. Je zou je moeten schamen”, klonk het. Maar opnieuw had ze een cassant antwoord klaar. “Ga jij je dan maar eens tussen die twee dikke varkens wurmen.”

Voor Rodgers was de maat meer dan vol. “Wat een trut. Ik ga het nieuwe jaar niet beginnen met dit soort negativiteit.”

“Ze verdiende pak voor de broek”

Op haar Facebookpagina maakte de verpleegster nog eens duidelijk hoe kwaad ze zich echt voelde. “Vroeger zou ik haar een pak voor de broek gegeven hebben. Maar nu ben ik politiek correct geworden en heb ik gewacht tot de stewardess kwam.”

De amokmaakster werd uiteindelijk nog voor het vertrek van het vliegtuig gehaald. De hallucinante beelden zijn in een week tijd al meer dan 2,3 miljoen keer bekeken.