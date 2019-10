“Ik kan dit niet geloven”: commotie over Belgisch stemgedrag rond doodstraf voor holebi’s in Oeganda KVDS

29 oktober 2019

12u50 9 Er is commotie ontstaan rond het stemgedrag van enkele Belgische Europarlementariërs. Aanleiding was een resolutie waarin Europa de mogelijke invoering van de doodstraf in Oeganda veroordeelde. Niet alle Belgische leden van het Europees Parlement stemden daar vóór.

Het was de holebi-blog Be Out die de kat de bel aanbond. In de resolutie uitte Europa haar bezorgdheid over de “uiterst homofobe retoriek” van de Oegandese regering en het voornemen van staatsminister voor Ethiek en Integriteit Simon Lokodo “om de wet tegen homoseksualiteit opnieuw in te voeren, met inbegrip van de doodstraf wegens ‘erge vormen van homoseksualiteit’”.

Resolutie

De Europese resolutie werd goedgekeurd met 521 stemmen vóór, 4 stemmen tégen en 110 onthoudingen. En niet elk Belgisch Europarlementslid bleek vóór gestemd te hebben.





Zo onthielden Vlaams Belangers Filip De Man en Tom Vandendriessche zich. Op Gerolf Annemans (Vlaams Belang) en Geert Bourgeois (N-VA) na – die door respectievelijk een knieoperatie en de preformatiegesprekken voor de federale regering vorige week niet in Straatsburg aanwezig konden zijn – stemden alle andere Belgische leden van het Europees Parlement vóór de resolutie. Ook zij van wie de Europese fractie dat niet deed.

Dat was het geval voor Assita Kanko (N-VA) en Johan Van Overtveldt (N-VA). Hun ECR (Europese Conservatieven en Hervormers, een verzameling van rechtse tot extreemrechtse, nationalistische en populistische partijen) had haar leden immers gevraagd om zich te onthouden.

Geert Bourgeois schonk klare wijn op Twitter: “Laat het duidelijk zijn dat ik uiteraard tégen de doodstraf voor holebi’s in Oeganda ben. Laat er dus geen twijfel over bestaan hoe ik gestemd zou hebben”, klonk het bij hem. (lees hieronder verder)

Door de preformatie gesprekken kon ik vorige week niet in Straatsburg zijn. Laat het duidelijk zijn dat ik uiteraard tégen de doodstraf voor holebi’s in Oeganda ben. Laat er dus geen twijfel over bestaan hoe ik zou gestemd hebben. Geert Bourgeois(@ GeertBourgeois) link

Vlaams Belang drukt er bij monde van de woordvoerder van voorzitter Tom Van Grieken dan weer op dat ze “tegen elke vorm van geweld of vervolging van holebi’s overal ter wereld” is, maar dat het “om een onbestaande spookwet gaat die nooit door de Oegandese regering zou worden ingevoerd”. “Bovendien verzet de resolutie zich tegen de doodstraf in het algemeen, overal dus, ook buiten Oeganda. Voor ons is dat een soeverein beslissing van elk land om al dan niet de doodstraf te handhaven. Vandaar onze onthouding”, klinkt het. (lees hieronder verder)

Wij tegen elke vorm van geweld of vervolging van holebi's overal ter wereld. De resolutie stipuleert duidelijk dat het om een onbestaande spookwet gaat die nooit door de Oegandese regering zou worden ingevoerd. Bob De Brabandere(@ BobDeBrabandere) link

Bovendien verzet de resolutie zich tegen de doodstraf in het algemeen, overal dus, ook buiten Oeganda. Voor ons is dat een soevereine beslissing van elk land om al dan niet de doodstraf te handhaven. Vandaar onze onthouding. Bob De Brabandere(@ BobDeBrabandere) link

Het stemgedrag van Vlaams Belang kan desalniettemin op weinig begrip rekenen op sociale media. Daar is het onderwerp dinsdagmorgen ‘trending’. Er komt onder meer kritiek van Hendrik Vuye, Egbert Lachaert (Open Vld), Hilde Crevits (CD&V) en kandidaat-voorzitter voor CD&V Sammy Mahdi. “Dus niet alleen hebben tal van Vlaams Belangpolitici een probleem met homoseksualiteit, sommigen vinden de doodstraf blijkbaar een terechte straf. Hallucinant”, tweette die laatste. En Crevits: “Ik kan dit niet geloven...”

Dus niet alleen hebben tal van @vlbelang politici een probleem met homoseksualiteit, sommigen vinden de doodstraf blijkbaar een terechte straf. Hallucinant. https://t.co/wUMe07ALkr Sammy Mahdi(@ SammyMahdi) link

Ik kan dit niet geloven... https://t.co/mzIE38KGtj Hilde Crevits(@ crevits) link