“Ik hou van jullie, mama en papa”: meisje (7) schrijft pakkende boodschap op arm als school plots in lockdown gaat

Bron: Facebook, The Washington Post 2 Een Amerikaanse vrouw heeft op Facebook een pakkend verhaal gedeeld over haar 7-jarig dochtertje. Toen er op de school van het meisje een bommelding was, gingen de gedachten van de kleine Vanessa meteen naar haar ouders. Dat ontdekte Shelley Harrison Reed toen haar dochter ’s avonds haar trui uittrok en ze zag wat er op haar arm geschreven stond.

De vrouw postte het bericht afgelopen donderdag op Facebook, waar het al meer dan 78.000 keer werd geliket en ruim 65.000 keer werd gedeeld. Ze vertelde hoe haar twee kinderen op school in ‘lockdown’ hadden gezeten na een bommelding. De politie kwam meteen ter plaatse en uiteindelijk bleek het om een vals alarm te gaan. Maar het had wel indruk gemaakt op haar kroost.

Huiswerk

“Ze leken in orde toen ze thuiskwamen en er met mij over praatten”, aldus Shelley. “Allebei vertelden ze me wat ze hadden meegemaakt. Daarna begonnen ze aan hun huiswerk.”





Het was pas toen Vanessa later haar schooluniform uittrok, dat Shelley de ware impact zag van wat er die dag gebeurd was. Op de arm van het meisje stond in paarse marker ‘Ik hou van jullie, mama en papa’ geschreven. “Toen ik haar vroeg waarom ze dat geschreven had, antwoordde ze: ‘Mocht de slechterik ons ontdekt hebben en ons om het leven gebracht hebben, zouden jij en papa geweten hebben dat ik jullie graag zie.’ En daarop begon ze te huilen.” (lees hieronder verder)

Ook Shelley kon haar tranen niet bedwingen toen ze besefte dat haar dochter wat van haar onschuld kwijt was geraakt. “De wetenschap dat mijn 7-jarige dochter in een situatie gebracht werd waarin ze zoiets dacht, is hartverscheurend. Het maakt me kapot vanbinnen.”

“We zijn nu een paar uur later en ik kan me niet van een verschrikkelijke gevoel ontdoen”, gaat ze verder. “Een gevoel van verdriet, angst en zelfs afkeer van dit nieuwe ‘normaal’ waarmee onze kinderen om het even wanneer geconfronteerd kunnen worden. We leven in een erg angstaanjagende en zorgwekkende realiteit. Vreselijk.”

Medeleven

De post maakte heel wat reacties los. Vele duizenden mensen reageerden met medeleven op wat de vrouw had geschreven. “Erg pijnlijk om zien”, klonk het onder meer. “Het spijt me dat je kinderen dat moesten meemaken. En het spijt me ook dat kinderen zich daarover zorgen moeten maken.” (lees hieronder verder)

Iemand anders deelt een gelijkaardig verhaal. “Mijn vriend betrapte zijn 6-jarige dochter terwijl ze probeerde om de lichtjes uit haar lichtgevende schoenen te snijden. Omdat ze dacht dat het haar en haar klas zou beschermen als er ooit een dolle schutter bij hen op school zou binnenvallen.”

Positieve

Anderen proberen dan weer om het positieve te zien in het verhaal. “Jullie moeten het wel goed doen als ouder als jullie kleine engel er meteen aan dacht om een liefdevolle boodschap voor jullie achter te laten, zodat jullie zouden weten dat ze jullie graag zag. Hopelijk loopt onze wereld op een dag vol met kinderen zoals die van jou en maken ze er een betere plek van.” (lees hieronder verder)

Het verhaal staat sowieso niet alleen. Uit een onderzoek van The Washington Post dat eind december gepubliceerd werd, bleek dat afgelopen schooljaar meer dan 4 miljoen kinderen in de Verenigde Staten een lockdown meemaakten op school. Daarvoor onderzocht de krant zo’n 20.000 nieuwsverhalen en data van scholengroepen in 31 van de grootste steden van het land.

Op een typische schooldag tijdens het schooljaar 2017-2018 zouden zeker 16 campussen in lockdown geweest zijn. 9 ervan zouden gerelateerd geweest zijn aan wapengeweld.

Parkland

Morgen is het overigens exact een jaar geleden dat een dolle schutter binnenviel op de Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida) en er 14 leerlingen en 3 personeelsleden doodde. De dader bleek de 19-jarige Nikolas Cruz, een voormalige leerling van de school. Hij zit in de cel in afwachting van zijn proces. Hij riskeert de doodstraf. In de nasleep van het drama richtten een aantal leerlingen een beweging op om strengere wapenwetten te eisen.