"Ik hoopte dat artsen mijn oog eruit zouden halen": Amanda's oog zag knalrood na een wandeling, nu is ze zo goed als blind

04 mei 2018

10u19

Een plotse windvlaag verraste de Australische Amanda Eckersley toen ze naar haar auto wandelde. De vrouw kreeg een klein stofje in haar oog. "Ik knipperde het weg en dacht er verder niet over na", getuigt Amanda. Uiteindelijk zou dat stofje haar leven voorgoed veranderen.

Amanda Eckersley herinnert zich de dag waarop ze een helse pijn kreeg in haar oog nog alsof het gisteren was. “Toen ik een bouwterrein passeerde, blies de windvlaag stof in mijn gezicht. Ik knipperde het uit mijn ogen en dacht er verder niet over na”, vertelt ze. Diezelfde avond voelt Amanda dat er meer aan de hand is. “Nadat ik mijn contactlenzen had uitgehaald, voelde mijn rechteroog heel pijnlijk aan.”

De volgende dag merkte ook haar collega op dat er iets mis was met het oog van Amanda. “Volgens haar zag mijn oog er heel rood uit.” Intussen verergerde de pijn, waardoor de Australische vrouw zich amper nog kon bewegen. “Het enige wat ik kon doen, was in bed blijven liggen”, getuigt ze. Haar zicht ging langzaam achteruit. Daarnaast werd het licht te straf waardoor Amanda noodgedwongen in haar slaapkamer bleef met de gordijnen dicht. Haar echtgenoot Andrew overtuigde haar uiteindelijk om toch naar het ziekenhuis te gaan.

In het ziekenhuis kreeg Amanda slecht nieuws te horen. De artsen ontdekten dat ze acanthamoeba keratitis heeft. “Dat is een ernstige infectie van het hoornvlies, veroorzaakt door een parasiet. En die parasiet, die voorkomt in besmet water, was mijn oog aan het aanvallen. En toen besefte ik dat ik waarschijnlijk zelf een ideale broedplaats had gecreëerd: het stofje beschadigde mijn hoornvlies en nadien douchte ik met mijn lenzen in.” Als de dokters niet snel zouden ingrijpen, zou ze helemaal blind worden.

Amanda bleef vijf weken in het ziekenhuis, waar ze verschillende behandelingen kreeg. De vrouw voelde dat het stilaan beter ging met haar, maar dan hadden de artsen opnieuw pijnlijk nieuws dat Amanda niet verwachtte. De infectie was nog slapend aanwezig. Een nieuwe behandeling was noodzakelijk, naar huis gaan was geen optie.

Hoop dat het ooit nog goed zou komen met haar oog had Amanda nog amper. “Ik hoopte dat de artsen mijn oog eruit zouden halen”, getuigt ze. In tegenstelling tot wat Amanda wenste, weigerden de dokters deze drastische ingreep uit te voeren. “Nu is mijn oog zo zwaar beschadigd dat ik zo goed als blind ben. Ik kan niets meer zien uit mijn ene oog. Hopelijk kan een verdere behandeling mijn zicht ooit terugbrengen.”