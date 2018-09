“Ik hoop dat je steenpuisten in je kruisstreek krijgt”: woedende vrouw van kankeroverlever krijgt gestolen fiets terug na opvallend posterpleidooi ADN

06 september 2018

12u17

Bron: BBC, KIRO 7 3 “Beste dampende stapel afval van een fietsdief, die fiets die je hebt gestolen is van mijn lieve man, die drie keer kanker heeft overwonnen. Hij was speciaal aangepast voor zijn fysieke noden. Ik hoop dat je een ongeneeslijk geval van steenpuisten in je kruisstreek krijgt.” En of Shannon Loys kookte van woede toen bleek dat iemand de fiets van haar man had gestolen door over het hek van hun huis te kruipen. Ze pende een agressief pleidooi neer en hing posters op in haar buurt. Met succes, want de dief in kwestie kreeg berouw.

“Eigenlijk maakte ik die poster gewoon om mezelf af te reageren”, vertelt Shannon uit Seattle aan de BBC. “Ik was overstuur, die diefstal was een stomp in de maag.” Uiteraard hoopte ze stiekem ook dat haar pleidooi zou leiden tot de terugkeer van de fiets. En ja hoor. De tirade had effect. Een vastberaden dakloze man contacteerde haar, intussen is de fiets weer in het bezit van het koppel.

Het was zondagavond laat, toen Shannon plots een vreemd telefoontje kreeg. Een onbekende vrouw zei dat een dakloze man haar nabij een Fred Meyer-winkel in Fremont had aangesproken. Hij had een verfrommelde flyer bij zich met stevig taalgebruik op en had haar gevraagd om het nummer op de poster te bellen. Hij zei dat hij de fiets heeft en zou hier ergens in de buurt rondhangen. Zijn naam is Kevin. Shannon besloot het erop te wagen en reed naar de bewuste supermarkt, om de man en de fiets te vinden. “Ik dacht dat het een hopeloze zoektocht zou zijn, maar ik ging er toch op af. Het was het enige spoor dat ik had.”

Na enkele vruchteloze blokjes rondrijden in de omgeving, zag ze plots een soort kamp van daklozen. Met een bang hartje stapte ze op de groep af. Na eerst een drugsaanbod - "jointje, mevrouw?" - en een aanbieding voor een slokje bier (en dan maar bevestigen dat ze écht niet van de politie was), verscheen plots een lange, magere kerel. Het was Kevin, met een grote lach op zijn gezicht.

"Ben jij het? Is het echt jouw fiets? Wacht hier, ik heb hem!" Hij pakte zijn eigen fiets met grote laadbak en reed hem dichter. “We keken allemaal nieuwsgierig achterin in die bak en daar lag hij, tot mijn grote verbazing. De fiets van mijn man.” De fiets was uit elkaar gehaald, maar alle onderdelen waren aanwezig. Shannon herkende hem meteen aan de speciale pedalen, die aangepast zijn omdat het ene been van Andrew korter is dan het andere na een operatie.

Kevin stal naar eigen zeggen niet zelf de fiets. Hij vertelde Shannon dat de echte dief zo stevig geschrokken was van de flyer dat hij er van af wilde. Zo kwam de fiets in zijn bezit. En hij wilde hem weer bij haar en haar man krijgen. “Kevin was zo lief”, aldus Shannon. “Hij had hem duidelijk bewaakt en was op een missie om hem terug te geven." Ze vermoedt dat een andere dakloze de dief was en ze is simpelweg dankbaar dat Kevin de moeite heeft gedaan om haar te helpen.

Dolblij reed ze terug naar huis met de fiets. “Ik nam hem mee naar binnen, deed het licht aan en wekte Andrew, terwijl ik de fiets vasthad. Hij was zo gelukkig. Hij heeft echt al veel pech gehad in zijn leven. De fiets terugkrijgen betekende veel meer dan die fiets zelf.” De volgende ochtend ging het koppel samen terug naar het daklozenkamp. Ze vonden er Kevin en gaven hem 100 dollar, een warme koffie, wat eten en een lief kaartje. "Ik weet niet wie de fiets heeft gestolen. Maar ik weet wel dat het Kevin was die hem heeft teruggegeven", klinkt het dankbaar.