"Ik heb net vijf mensen vermoord": familiedrama in skioord Kitzbühel na stukgelopen relatie Oostenrijker (25)

06 oktober 2019

11u06

Bron: ANP/DPA/Oe24/Der Kurier/Tiroler Tageszeitung/Belga 4 In het Oostenrijkse skidorp Kitzbühel heeft een man van 25 zijn 19-jarige ex-vriendin, haar nieuwe vriend, haar ouders en haar broer vermoord. De dader heeft zich vandaag in alle vroegte gemeld bij de politie en zit vast. Hij legde volledige bekentenissen af. Het motief zou jaloezie zijn.

De Oostenrijkse politie verklaarde op een persconferentie dat een man zich even voor zes uur vanochtend bij hen aanbood, een wapen op de balie van het kantoor legde en zei, volgens de politie “heel normaal” en kalm: “Ik heb net vijf mensen vermoord”. In de gezinswoning in het dorp konden de agenten alleen de dood van de vijf slachtoffers vaststellen. Er woonde een 19-jarig meisje dat ongeveer twee maanden geleden de relatie met de verdachte had beëindigd. Blijkbaar had ze nu een nieuwe vriend, die ook vermoord werd.

Gisteravond had de vrouw met haar ex een discussie in een café, waarna ze elk hun eigen weg gingen, aldus de politie. Daarna, rond 4 uur vanochtend, kwam het opnieuw tot een woordenwisseling bij het meisje thuis tussen haar vader en haar 25-jarige ex-vriend. De vader stuurde de man weg. Hij ging daarop naar huis, nam het wapen van zijn broer en keerde rond 5u30 terug naar zijn ex. Hij schoot toen de vader dood, de 51-jarige moeder en de 25-jarige broer van het meisje.

De dader geraakte daarna binnen in de aparte wooneenheid waar het 19-jarige meisje en haar vriend zich bevonden. De dader kende het huis zelf heel goed. Hij klom op het balkon, sloeg een raam in en schoot zijn ex en haar nieuwe vriend dood. De politie kon de identiteit van die man nog niet achterhalen. De moordenaar legde volledige bekentenissen af.

Het vuurwapen van de broer bleek legaal en geregistreerd te zijn. Het lag in een kluis. Het is niet duidelijk hoe de dader, die nog thuis woont, aan de revolver kon. Hij was niet onder invloed van alcohol. Hij heeft geen strafblad en staat bekend als een “stille persoon”.

Burgemeester van Kitzbühel, Klaus Winkler, betuigde zijn medeleven en zei dat niemand bang moet zijn. Winkler sprak van een “onbegrijpelijk familiedrama” en van een “compleet irrationele daad”.