“Ik heb net iemand vermoord”: schilder slaat buurman hoofd in met hamer, gaat naar huis, wast kleren en stuurt berichtje naar broer Koen Van De Sype

06u51

Bron: Daily Mail 11 Twitter Links dader Anthony Goodwin, rechts slachtoffer Harry Messenger. Volgens een buurvrouw waren ze de beste vrienden, die altijd lachten en grapjes maakten. Maar een stomme ruzie zou daar eerder dit jaar op een gruwelijke manier een einde aan maken. Die deed de stoppen doorslaan bij Anthony Goodwin (63) uit het Britse Faversham bij Canterbury en met een hamer ging hij zijn buurman Harry Messenger (75) te lijf.

De feiten gebeurden in de nacht van 18 op 19 mei en Goodwin – een schilder en vader van vier kinderen – stond daarvoor nu voor de rechter. De aanleiding was “een stomme ruzie” over een vliegtuig, zo klonk het. De dader greep daarop een hamer en liet die maar liefst 18 keer neerkomen op het lichaam van Messenger. Daarbij werden zijn hoofd, zijn gezicht en nek geraakt. Er werden ook 13 steekwonden geteld op zijn borst, die toegebracht werden met de klauw van de hamer, toen de man lag te sterven.

Rustig

Na de aanval ging Goodwin rustig terug naar zijn woning aan de overkant van de doodlopende straat, hij waste zijn kleren en stuurde een berichtje naar zijn broer waarin hij zei dat hij iemand had vermoord. Pas 12 uur later belde hij de politie. Aan de operator vertelde hij dat hij zijn buurman “misschien verwond had” tijdens de ruzie. Toen die vroeg hoe de toestand van de man was, kreeg hij als antwoord: “Euh, slecht”. Toen hij opgepakt werd, informeerde Goodwin nog naar zijn toestand.

Ik heb hem bij wijze van waarschuwing drie keer op zijn voorhoofd geslagen en er de tweede keer “een beetje extra” ingestopt Anthony Goodwin

Achteraf verklaarde de kerel dat hij zijn buurman “bij wijze van waarschuwing” drie keer op het voorhoofd sloeg en dat hij er de tweede keer “een beetje extra” had ingestopt. De jury ging daar niet in mee toen ze hoorde dat het slachtoffer onder meer een schedelbreuk had opgelopen, dat zijn gezicht compleet verminkt was en dat een van zijn oren eraf hing. Volgens de politie bewees de aard van de verwondingen dat de man de intentie had om te doden en dat van zelfverdediging geen sprake was.

Levenslang

De man kreeg nu een levenslange gevangenisstraf voor moord en daarvan zal hij minstens 13 jaar moeten uitzitten. Ondanks zijn leeftijd. Volgens rechter Jeremy Carey werd de aanval uitgevoerd “op een beestachtige manier” en onder invloed van alcohol. “Harry Messenger was een geliefde vader en grootvader en zal erg gemist worden”, zei hij.

Goodwin verhuisde 6 jaar geleden naar de straat, waar Messenger toen al woonde. Hij liep tussen 1973 en 1999 al 13 veroordelingen op voor 21 feiten.

