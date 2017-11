"Ik heb net gif ingenomen": verdachte van oorlogsmisdaden drinkt flesje leeg nadat hij verdict te horen krijgt KVDS

11u56

Bron: BBC 0 Twitter Een hoorzitting over oorlogsmisdaden in Den Haag is stilgelegd na een incident met de beklaagde. Die zou naar eigen zeggen gif ingenomen hebben toen hij het verdict hoorde in zijn zaak. Dat melden de Britse omroep BBC en Sky News.

Het zou om Slobodan Praljak gaan, een van de zes voormalige Bosnisch-Kroatische politieke en militaire leiders die momenteel terecht staan. Hij had volgens zijn raadsvrouw net geprotesteerd tegen het feit dat hij opnieuw schuldig bevonden was in beroep voor misdaden in het oosten van Mostar. Daarvoor had hij in 2013 al eens 20 jaar cel gekregen. Plots haalde hij een flesje boven dat hij uitdronk. Vervolgens zei hij aan de rechter dat hij gif had ingenomen.

De zaak werd meteen stilgelegd en er is een traumahelikopter onderweg naar de zaal. Ook de livestream werd gestopt. De rechter beval het flesje waaruit Praljak dronk, bij te houden. Het was een van de laatste verdicten die het Joegoslaviëtribunaal moest vellen, voor het er definitief mee stopt.

RV

EPA Slobodan Praljak (rechts) eerder in de rechtszaal.