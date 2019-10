“Ik heb hun doodsangst gevoeld”: Ahmad overleefde doortocht in koelwagen wel en vertelt hoe hij op nippertje gered werd KVDS

12u36 4 Buitenland De ontdekking van 39 lichamen in een oplegger in het Britse Essex bracht vreselijke herinneringen terug voor de Syrische Ahmad Al-Rashid. De man ontvluchtte vier jaar geleden zijn land en zat op zijn reis naar het Verenigd Koninkrijk ook enkele keren in een gekoelde oplegger. En ook bij hem ging het op zeker moment mis. “Ik heb de doodsangst van die mensen gevoeld”, vertelt hij.

55 dagen was Ahmad onderweg en de Britse openbare omroep BBC maakte er een beklijvende documentaire over: Exodus: Our Journey to Europe. Tijdens zijn reis zat hij achteraan in trucks, op tankers en in diepvriesopleggers met bevroren kip en vlees. En hij keek de dood in de ogen.

“Ik heb in 2015 verschillende keren in een gekoelde oplegger gereisd”, getuigde de man woensdag bij Channel 4 News. “Een van die keren zaten we er al uren in te wachten toen we in de problemen begonnen te raken. We kregen geen adem meer en het was zó koud en donker. Een kind begon te wenen en raakte bewusteloos. Daarop begonnen we allemaal te huilen als kinderen.”





Ze beseften dat ze iets moesten doen. “We zijn op de wanden van de oplegger beginnen te slaan en te slaan en te slaan. Tot de mensensmokkelaar kwam en ons eruit liet. Ik weet wat de 39 slachtoffers van Essex hebben meegemaakt. Ik heb hun doodsangst zelf gevoeld.” (lees hieronder verder)

Op Twitter liet Ahmad woensdag weten dat hij “met geen woorden kan beschrijven” wat er nu door hem heengaat. “Ik heb zelf de wanhoop door mijn lichaam voelen razen toen we ons aan het leven probeerden vast te klampen. Het gegil achtervolgt me nog altijd. Ik zal nooit het moment vergeten dat ik de dood in de ogen keek achteraan in die gekoelde oplegger. Ik zal nooit de ogen vergeten van mijn gezellen. Zonder lucht, zonder licht en met alleen de geur van de dood in onze neus.”

Volgens de man waren ze compleet overgeleverd aan de genade van de persoon die hen meenam. “Je kon niets doen. Als ze zeiden dat het twee uur zou duren, dan was dat zo. Zelf kon je niet uit de oplegger, want alles was langs buiten afgesloten”, vertelde hij aan de BBC. (lees hieronder verder)

Het gevaarlijkste en meteen ook het moeilijkste deel van zijn reis waren volgens de man de twee weken die hij in het Franse Calais doorbracht, een plek die volgens hem volliep met criminelen. “Smokkelaars stopten mensen gewoon achteraan in trucks en lieten die vertrekken, zonder nog maar te weten waar die precies naartoe gingen.”

Ahmad haalde het in tegenstelling tot de 39 mensen gisteren wél. “Als ik nu op mijn reis terugkijk, denk ik dat het gekkenwerk was en dat ik het nooit had mogen doen”, vertelt hij. “Maar rekening houdend met de situatie waarin ik toen zat in Aleppo - de bombardementen, de messen van IS en de wanhoop - dan denk ik dat ik de reis opnieuw zou ondernemen. Het was een zaak van leven of dood.”

De man had twee kinderen en dat was een belangrijke motivatie om de Turkse grens over te steken. “Ik wilde op zoek naar een veilige plek om hen te laten opgroeien, een plek waar ze een toekomst zouden hebben. Want die hadden ze niet in Syrië”, klinkt het.

Zodra hij in het Verenigd Koninkrijk was – een reis die hem 13.500 euro kostte – en zijn status van vluchteling erkend was, liet hij zijn familie overkomen voor amper 580 euro. Momenteel studeert hij aan de universiteit van Londen. Tot het conflict in Syrië voorbij is en hij terug kan.

