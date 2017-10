"Ik heb geen sympathie voor de slachtoffers in Las Vegas. Het waren waarschijnlijk toch republikeinse wapenzwaaiers" Sven Van Malderen

15u31

Bron: New York Times 0 Rv Hayley Geftman-Gold. Een advocate van de Amerikaanse zender CBS is ontslagen omdat ze een venijnige opmerking maakte over de slachtoffers van de aanslag in Las Vegas.

"Als die 'repugs' (straattaal voor republikeinen; nvdr) zomaar kinderen laten vermoorden, dan denk ik niet dat ze ooit het goede zullen doen. Ik voel absoluut geen sympathie voor de slachtoffers, want fans van countrymuziek zijn vaak republikeinse wapenzwaaiers", schreef Hayley Geftman-Gold op Facebook.

Rv

De vrouw kreeg prompt haar CV van het bedrijf. "Ze heeft een jaar voor ons gewerkt", luidde de uitleg. "Haar ideeën zijn onaanvaardbaar en passen niet binnen onze standaard. Onze gedachten gaan naar de slachtoffers en hun familie."

Geftman-Gold leek met haar opmerking te verwijzen naar de schietpartij in 2012 op een basisschool van Sandy Hook in Newtown (Connecticut). De twintigjarige Adam Peter Lanza vermoordde toen 26 mensen, twintig onder hen waren kinderen. Van een strengere wapenwetgeving kwam toen echter niets in huis.

Vorig jaar viel de vrouw ook al op door tijdens de verkiezingsavond een buurtfeest te organiseren voor Hillary Clinton.