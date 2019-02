“Ik heb geen spijt”: schoolmeisje dat in 2015 naar Syrië trok is zwanger van derde kind en wil terugkeren KVDS

14 februari 2019

12u02

Bron: The Times, Sky News 4 De foto waarop ze samen met twee vriendinnen te zien is op de luchthaven van Gatwick terwijl ze naar Syrië vertrekt, ging in 2015 de wereld rond. Vier jaar later wankelt het laatste bolwerk van terreurgroep IS en wil de Britse tiener Shamima Begum (19) terugkeren naar huis. Voor het kind in haar buik. Spijt heeft ze evenwel niet.

De jonge vrouw deed haar ontluisterende verhaal vanuit een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië aan de Britse krant The Times. Daar zit ze met een kleine 40.000 anderen die het laatste bastion van IS – al-Baghuz Fawqani – ontvlucht zijn. Ze vertelde dat ze in het kalifaat een “normaal leven” leidde, dat af en toe verstoord werd door “bombardementen en andere dingen”.

Executies

Die “andere dingen” zijn onder meer executies. Zelf heeft ze die naar eigen zeggen nooit zien gebeuren, maar het resultaat van de terechtstellingen aanschouwde ze wel. “Ik zag een afgehakt hoofd liggen in een emmer”, getuigt ze openlijk. “Het deed me niets.”





Begun trok vier jaar geleden naar Syrië, samen met Kadiza Sultana en Amira Abase. De drie waren nog schoolmeisjes en woonden in de Londense wijk Bethnal Green. Ze werden geïnspireerd door een meisje vanop school – Sharmeena Begum – dat een jaar eerder al naar het kalifaat gevlucht was.





Begun werd bij aankomst in Raqqa ondergebracht in een speciaal tehuis, waar vrouwen wachtten om uitgehuwelijkt te worden aan een IS-strijder. “Ik deed een aanvraag om te mogen trouwen met een Engelstalige strijder tussen 20 en 25 jaar”, vertelt ze. Drie weken later was het al zo ver. Ze huwde met de jonge Nederlandse Syriëstrijder Yago Riedijk uit Arnhem. Haar vriendin Sultana trouwde met een Amerikaan, Abase met een Australiër en Sharmeena Begun met een Bosniër.

Het duurde niet lang eer Begum zwanger was. Tot twee keer toe verloor ze echter een kind door ziekte: haar eerste kindje was amper 8 maanden oud, haar tweede 21 maanden. Intussen is ze hoogzwanger van haar derde. En het is daarom dat ze terug wil keren. “Mijn kinderen verliezen was heel zwaar. Ik ben bang dat mijn derde kindje ook ziek gaat worden in dit kamp. Daarom wil ik terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Zodat ik er zeker van ben dat er goed voor mijn baby gezorgd zal worden.”

Moeder

Begum – die al-Baghuz Fawqani twee weken geleden ontvluchtte met haar man – had al contact met haar moeder. Haar echtgenoot gaf zich over aan een groep Syrische strijders en sindsdien heeft ze hem niet meer gezien. “Ik vertelde mijn moeder dat ik hier weg wilde en hulp nodig had. Dat ik haar steun nodig zou hebben. Ik weet wat iedereen thuis van me denkt. Ik heb online alles gelezen wat over me geschreven is. Ik wil alleen naar huis komen om mijn kind op de wereld te zetten. Daar doe ik alles voor. Om naar huis te kunnen komen en een rustig leven te kunnen leiden met mijn kind.”

Dat zou wel moeilijker kunnen worden dan ze denkt. De Britse veiligheidsminister Ben Wallace liet al verstaan aan de nieuwszender Sky News dat hij het “zorgwekkend” vindt dat de jonge vrouw geen spijt leek te hebben en dat “zulke mensen weten waaraan ze beginnen”. Volgens hem is het standpunt van de regering dat “daden gevolgen hebben” en zouden de Britten het niet zien zitten dat er mensen terugkeren die het land “blijkbaar haten”.

De advocaat van de familie van de tiener ziet het anders. “Er zijn heel wat mogelijkheden voor haar terugkeer”, aldus Tasnime Akunjee. Volgens hem moet Begum behandeld worden als een slachtoffer, zolang er geen bewijs is dat ze in het buitenland misdrijven gepleegd zou hebben. “Hou in gedachten dat ze erg getraumatiseerd is en dat ze de rest van haar leven die last zal moeten dragen.”

Omgekomen

Hoe het met de twee andere meisjes afliep die samen met Begun naar Syrië vertrokken, is niet met zekerheid bekend. Volgens Begum zou Sultana omgekomen zijn toen haar huis in Raqqa werd gebombardeerd, nadat een spion had ontdekt dat er ondergronds geheime dingen gebeurden. Ook Kadiza zou omgekomen zijn in Raqqa, in mei 2016, maar dat is nooit officieel bevestigd.

Spijt heeft Begum in elk geval niet dat ze IS vervoegde, daar is ze duidelijk over. Het enige wat ze jammer vindt, is de onderdrukking van onschuldige mensen waarvan ze getuige was. Zo werd haar man kort na hun huwelijk beschuldigd van spionage en 6,5 maanden in de cel gegooid.

“In het kalifaat geloven we dat je niet-moslims moet doden en moslims goed moet behandelen. Mijn man vertelde dat er mensen zo erg gefolterd werden in de gevangenis dat ze gewoon bekenden dat ze spion waren zodat ze gedood zouden worden. Zo verdient het kalifaat de overwinning niet.”