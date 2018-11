“Ik heb geen psychose”, schreef Emanuel (29) voordat hij voor de trein sprong Chris van Mersbergen

01 november 2018

09u18

Bron: AD 0 Emanuel (29) dacht dat hij werd bestuurd door aliens. Op 17 februari sprong hij voor een trein. Zijn moeder Liz bleef achter vol vragen. Wat bijvoorbeeld als Emanuel niet in zee was gegaan met ET-healer Chagai Katz?

Vanuit een hoek van de woonkamer lacht Emanuel ons toe. Daar staat op een tafeltje zijn portret. Liz Meis, zijn moeder, laat in haar appartement in het centrum van Amsterdam briefjes door haar vingers glijden, die ze bewaart in een doos. De laatste geschreven boodschappen van Emanuel, soms wanhopig van toon. Betraande speeches van de crematie. Op haar laptop speelt Liz een video af waarin we hem als kind en als tiener zien. Een mooie jongen die speelt, danst, zingt, pizza’s eet.

Het verhaal dat zijn moeder vertelt, stokt soms. Als het echt dichtbij komt, lukt praten niet meer zo goed. Het is soms ook gewoon niet te bevatten. Haar oudste zoon, die lieve, sensitieve, in veel opzichten zo talentvolle Emanuel, is er niet meer. Zelfmoord.

