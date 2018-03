“Ik heb gedaan wat ik kon. Ik ben er klaar voor”: Texas brengt moordenaar ter dood die slachtoffers in valiezen dumpte. Dit waren zijn laatste woorden KVDS

28 maart 2018

16u52

Bron: The New York Post 5 In Texas is gisteravond een man ter dood gebracht die bekend stond als de ‘suitcase killer’. Hij vermoordde zijn slachtoffers en dumpte hun lichamen daarna in een valies. Het was ironisch genoeg een van die koffers die hem de das omdeed. Voor hij geëxecuteerd werd, kreeg Rosendo Rodriguez III (38) nog een laatste keer het woord. Maar van schuldbesef of spijt was geen sprake.

De moordenaar uit San Antonio maakte twee slachtoffers. In september 2005 doodde hij de 29-jarige Summer Baldwin uit Lubbock en hij stopte haar mishandelde en naakte lichaam vervolgens in een valies die hij bij het vuilnis gooide. Arbeiders op de vuilnisbelt ontdekten de moord toen ze de gloednieuwe koffer zagen liggen en hem openmaakten.

Zwanger

De vrouw – die moeder was van vier kinderen en in de prostitutie zat – bleek 10 weken zwanger te zijn toen ze gedood werd. Ze had een 50-tal verwondingen die toegebracht waren met een stomp voorwerp en zou nog geleefd kunnen hebben toen ze in de koffer gestopt werd.

De politie gebruikte de barcode die in de koffer was genaaid om na te gaan waar de koffer vandaan kwam. Hij bleek de dag voordien gekocht in een vestiging van supermarktketen Walmart. Aan de hand van de betaalkaart die was gebruikt en beelden van de beveiligingscamera’s kwamen de speurders al snel bij Rodriguez terecht, een marinier die in Lubbock was voor training. Die verbleef op dat moment bij zijn ouders en werd daar gearresteerd. (lees hieronder verder)

Hij bekende drie weken later dat hij de vrouw doodde uit zelfverdediging. Ze zou volgens hem een mes getrokken hebben nadat de twee seks hadden gehad met wederzijdse toestemming in een hotelkamer. Hij gaf ook toe dat hij een 16-jarig meisje uit dezelfde plaats om het leven had gebracht en haar lichaam op een soortgelijke manier in een koffer had gedumpt. De gemummificeerde resten van Joanna Rogers werden een jaar na haar dood in mei 2004 gevonden op dezelfde vuilnisbelt.

Verkracht

Tijdens zijn proces getuigden nog vijf andere vrouwen – onder meer zijn vriendin op de middelbare school – dat hij hen verkracht had. De rechter besloot de man daarop de doodstraf te geven. Gisteren was het zo ver, een dag na zijn 38ste verjaardag. Toen hem gevraagd werd of hij nog laatste woorden had, sprak hij 7 minuten lang de toeschouwers van zijn executie toe. Hij toonde zich daarbij nog altijd strijdvaardig en verontschuldigde zich niet bij de nabestaanden van zijn slachtoffers.

“De staat mag misschien zeggenschap hebben over mijn lichaam, maar niet over mijn ziel”, klonk het. Hij riep ook op om de doodstraf af te schaffen en herhaalde een reeks argumenten die hij tijdens zijn zaak in beroep al gebruikte en die door de rechtbank verworpen waren. Hij eindigde met Bijbelse woorden. “Ik heb gedaan wat ik kon. Cipier, ik ben er klaar voor om naar mijn Vader te gaan.”

Dodelijke dosis

Rodriguez kreeg een dodelijke dosis van het verdovend middel pentobarbital toegediend. 22 minuten later werd hij doodverklaard. Het was al de 4de executie in Texas dit jaar en de 7de in de VS.

“Dit was een erg traumatiserende gebeurtenis voor ons”, aldus Bill Rogers, de vader van de door Rodriguez vermoorde tiener, die aanwezig was op de executie. “We zijn blij dat het voorbij is.” Een verontschuldiging van de moordenaar “zou er niet toe gedaan hebben”, volgens de man. “Hij gaf om niemand anders dan zichzelf. Hij was een sociopaat.”