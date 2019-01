“Ik heb de grootste villa van het eiland”: vrouw ontfutselt slachtoffers voor miljoenen euro’s aan spaargeld zodat ze zelf in pure luxe kan leven KVDS

21 januari 2019

13u44

Bron: The Washington Post, Fox News 0 Een Amerikaanse vrouw die zonder enige scrupules meer dan 50 slachtoffers hun spaargeld afhandig maakte zodat ze zelf in weelde kon leven, heeft de rekening gepresenteerd gekregen. Keisha Williams (43) weekte in totaal 4,5 miljoen euro los en spendeerde dat onder meer aan vakanties op het exotische eiland Bora Bora, in chique winkels en aan peperdure wagens.

Alleen het beste was goed genoeg voor de vrouw uit Ashburn, Virginia. Toen ze in het luxueuze Ritz-Carlton verbleef tijdens een reis naar de Bahama’s eiste ze een kamer met balkon, op Bora Bora pochte ze dat ze acteur Tracy Morgan van Saturday Night Live (SNL) had gezien, maar dat zij zelf wel “de grootste villa van het eiland” had en tijdens een trip naar Rome klaagde ze dat de Mercedes die haar kwam ophalen van het Cavalierihotel – een van de chicste hotels van de stad – “te klein” was en “niet beantwoordde aan haar beeld van luxe”.

Portefeuille

Veel berouw toonde ze ook niet tijdens haar proces. Zo kwam ze naar de rechtszaal met een lederen portefeuille ter waarde van meer dan 1.500 euro die ze gekocht had in Italië met het geld van een van de slachtoffers die een getuigenis tegen haar kwam afleggen: een weduwe die lesgeeft aan kinderen met een beperking. “Dat zegt alles”, klonk het bij het Openbaar Ministerie.





Vier jaar lang slaagde de vrouw erin om met haar oplichting weg te komen. Ze beweerde dat ze in Oostenrijk software had gekocht waarmee dokters op afstand patiënten zouden kunnen spreken en onderzoeken. En ze overtuigde zakenman Christian D’Andrade (70) uit Californië om met haar in zee te gaan en 3,5 miljoen euro in te zamelen. Daarbij was ook 1,2 miljoen euro van zijn eigen geld. Zelf ontfutselde ze een reeks andere slachtoffers nog eens bijna een miljoen euro.

Uiteindelijk gebruikte ze maar een kwart miljoen om een deel van de software te kopen, de rest spendeerde ze aan zichzelf. Terwijl zij baadde in luxe, ging het steeds slechter met haar geldschieters. D’Andrade raakte zijn zaak kwijt, twee huizen, een wagen en al zijn spaargeld, net als het spaargeld van zijn vriendin, zijn ex-vrouw en een zakenpartner. Hij gaf tijdens het proces ook toe dat hij gelogen had tegen andere slachtoffers over waar het geld heen ging en hoe snel hij hen zou kunnen terugbetalen. Intussen bleef hij geloven dat Williams haar beloftes zou houden.

Toen zijn geld op was, wendde Williams – die zowel een rechten- als ingenieursdiploma heeft – zich tot anderen. Onder meer vastgoedontwikkelaar Carla McPhun uit Maryland, die ze via D’Andrade had leren kennen. McPhun raakte op dezelfde manier haar spaargeld en haar huis kwijt.

Klachten

Uiteindelijk kwam alles uit toen de politie enkele klachten onderzocht over haar adviesbureau. Dat zou aan kleine zaken voorschotten gevraagd hebben voor bepaalde diensten, die nooit uitgevoerd werden. In februari vorig jaar werd ze aangehouden en eind vorig jaar begon haar proces.

Tijdens dat proces passeerden honderden tekstberichten van de vrouw de revue en die gaven een beeld van de leugens en het gemanipuleer waar ze zich schuldig aan had gemaakt. Zo vervalste ze enkele bankdocumenten om te kunnen beweren dat ze een lening van 51 miljoen euro zou krijgen van een zekere ‘John’, een - onbestaande - miljardair uit Texas die aan kanker leed. Terwijl ze zogezegd met hem vergaderde, was ze eigenlijk met vakantie in Disney World en ging ze daarna op een reis van 66.000 euro naar Jamaica voor de verjaardag van haar vriendin.

Ze vroeg D’Andrade ook enkele keren om geld voor medische noodgevallen, met de boodschap dat ze zelf niets meer had. In december 2017 bijvoorbeeld, toen ze hem een bericht stuurde dat ze een zware migraineaanval had en amper haar ogen open kon houden. In werkelijkheid zat ze op de Bahama’s, waar ze tegen haar vier butlers klaagde dat ze geen kamer met balkon had. “Ik geef hier al jaren gigantisch veel geld uit, ze moeten me in de watten leggen”, schreef ze.

Als ze het geld niet meteen kreeg, ging ze de emotionele toer op. Zoals die keer dat ze zei dat ze anders haar stervende oma niet meer zou zien. “Ik ben triest en gespannen over de toestand van mij oma. Ik kan niet stoppen met huilen”, klonk het, terwijl ze in werkelijkheid net terug was van Bora Bora en met een vriendin aan het overleggen was om een jacht te huren tijdens haar volgende reis naar Miami: “Zo eentje waarop je op je wenken bediend wordt.”

Uitkering

Dat de man op den duur zijn uitkering opstuurde omdat hij niets meer had, deerde haar niet. “Ik gebruik ze normaal gezien om mijn telefoon en mijn nutsrekeningen te betalen, maar ik zal kijken of ik niet nog een paar dagen uitstel kan krijgen”, schreef hij haar. Williams was op dat moment in Italië en verbleef in vijfsterrenhotels in Rome en Venetië. Kostprijs: 175.000 euro. “Het is elke cent waard”, schreef ze een vriendin. “De herinneringen en schoonheid zijn onbetaalbaar.”

Veel vijfsterrenhotels zal ze de komende tijd echter niet meer zien, want een rechter veroordeelde haar nu tot een celstraf van 15,5 jaar. Een uitleg gaf ze haar slachtoffers niet. “Ik geloof rotsvast dat ik een goed mens ben, ik heb gewoon enkele verkeerde beslissingen gemaakt”, klonk het.

De rechter was niet onder de indruk. “De manier waarop je het geld uitgegeven hebt, is walgelijk”, klonk het in het vonnis. “Dit is een van de ergste zaken die ik ooit zag.”

Schamper

Na het vonnis moest Williams meteen haar Italiaanse portefeuille afgeven, net als een wagen, een geweer, horloges en een heleboel andere spullen. “Je kan die toch niet meenemen naar de gevangenis”, klonk het schamper bij de rechter.