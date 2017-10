"Ik had voorspeld dat er doden zouden vallen onder president Trump": student filmt stiekem vrouwelijke prof Sven Van Malderen

23u50

Bron: Las Vegas Review-Journal 1



"Ik had voorspeld dat er mensen zouden sterven. President Trump gaat niet vrijuit voor dit bloedbad. Het enige wat hij gedaan heeft, is geweld aanmoedigen." Een vrouwelijke professor aan de universiteit van Las Vegas wist duidelijk niet dat ze gefilmd werd toen ze haar persoonlijke mening gaf over de tragedie die Stephen Paddock aangericht had. Haar uitspraken deden al snel het nodige stof opwaaien, tot in het Witte Huis toe. Als gevolg daarvan bood Tessa Winkelmann nu haar excuses aan. Bij de schietpartij -intussen een week geleden- kwamen 58 festivalgangers om het leven.

"Hij gooide blank nationalisme op één hoop met antiracisme", klinkt het in het filmpje. "Hij dreigde met nucleair geweld tegen onder meer Noord-Korea. Woorden hebben effect, zeker als ze uit de mond van een president komen. Weten jullie nog wat ik drie semesters geleden in al mijn klassen verteld heb? Sommigen zouden geen gevolgen ondervinden van zijn leiderschap, anderen zouden sterven. En we hebben nu gezien wat er gebeurd is. Ik kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen dat dit in andere omstandigheden niet plaatsgevonden zou hebben. Maar als president heeft hij die kracht van retoriek. Hij kan moed geven of net alle moed wegnemen. Tot nu toe heeft hij alleen maar geweld aangemoedigd." De woorden van Winkelmann lokten naar verluidt een pittige discussie uit tussen studenten onderling.

Stormpje buiten klasmuren

Nadat de beelden via internet verspreid werden, barstte er ook buiten de klasmuren een stormpje los. Winkelmann werd onder meer op de vingers getikt door de universiteit. "We respecteren de academische vrijheid en het recht op vrije meningsuiting, maar deze uitspraken getuigden van een gebrek aan tact. Het rouwproces was nog maar net begonnen", stelde een woordvoerder.

"Ze zou zich moeten schamen"

De woordvoerster van het Witte Huis drukte haar ongenoegen in scherpere bewoordingen uit. "Triest dat ze haar leerlingen zo'n polariserende en onjuiste boodschap meegeeft", stelde Sarah Huckabee Sanders. "Ze zou zich moeten schamen. Ik hoop dat de universiteit dit nader zal onderzoeken. Wat een vreselijk voorbeeld voor de studenten."

"Mijn uitspraken hebben pijn nog verergerd"

Winkelmann bood intussen haar excuses aan. "Het is een heel moeilijke week geweest. We wilden studenten de ruimte geven om openlijk te praten over hun gevoelens. Ik betreur dat mijn uitspraken de pijn nog verergerd hebben. De emoties liepen hoog op, maar het klopt: ik had het gesprek anders moeten aanpakken."