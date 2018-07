"Ik had jullie gewaarschuwd": schutter krantenredactie stuurde op dag van schietpartij nog huiveringwekkende dreigbrieven TT

03 juli 2018

08u56

Bron: The Hill, The Baltimore Sun, NBC News 0 Jarrod Ramos, de man die vorige week vijf mensen doodschoot op de krantenredactie van The Capital Gazette, heeft op de dag van de schietpartij nog dreigbrieven verstuurd naar twee rechtbanken en een advocatenkantoor. In de drie brieven legt Ramos de schuld voor zijn daad volledig bij de krant zelf.

Zoals bekend lag Ramos al jarenlang in de clinch met de Capital Gazette, omdat de krant in 2011 een artikel over zijn crimineel verleden als stalker had geschreven. Hij spande een rechtszaak aan wegens laster, maar verloor die in eerste aanleg. Bovendien weigerde het hof van beroep de zaak opnieuw te openen.

Ramos bleef echter wraakgevoelens koesteren, blijkt uit drie dreigbrieven die hij donderdag nog voor de schietpartij op de post deed. Ze kwamen aan bij het voormalige advocatenkantoor van de krant, bij de stadsrechtbank van Baltimore en bij het hof van beroep van de staat Maryland.

'Motie van heroverwegingneming'

De krant The Baltimore Sun publiceerde een van de brieven, die is opgesteld als een rechtbankdocument. Onder de titel 'Motie van heroverwegingneming' schrijft Ramos daarin dat "een van de belangrijkste redenen voor het maken van de wet op laster was om de belasterde persoon ertoe te brengen zijn toevlucht te nemen tot de rechtbanken, in plaats van zijn eigen wraak te zoeken".

De brief gaat dreigend verder: "Dat is hoe het gerecht werkt. Maar jullie waren te laf om de leugens te weerleggen, en dit is wat er van komt." Eindigen doet Ramos met "Ik had jullie gewaarschuwd" en zijn handtekening.

' Certificaat van Dienstverlening'

Maar het is het tweede deel van het document, dat pas echt voor koude rillingen zorgt, aldus The Baltimore Sun. In een opnieuw ambtelijk opgesteld document, dat hij 'Certificaat van Dienstverlening' noemde, beschrijft Ramos zijn verdere stappen: hij zal "zich begeven naar de kantoren van The Gazette" waar hij zal overgaan tot "het uitvoeren van het doel, zijnde het doden van elke persoon aanwezig".

Een woordvoerder van de politie bevestigde het bestaan van de brieven, maar zei dat ze klaar en duidelijk Ramos' naam en adres bevatten. Ze maken integraal deel uit van het onderzoek naar de schietpartij. Journalisten van de krant hadden eerder de politie al ingelicht omdat Ramos bedreigingen bleef uiten, onder andere op Twitter.

Vingers verwond

Volgens CNN gebruikte de politie speciale gezichtsherkenningssoftware om Ramos te identificeren. Hij had geen documenten op zak, weigerde zijn naam te zeggen en zou bovendien zijn eigen vingers hebben verwond om identificatie via vingerafdrukken onmogelijk te maken.

