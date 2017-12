"Ik haat Oriëntaals": racistische vrouw wordt uit Starbucks gezet TK

Bron: Korean Herald, Metro.co.uk 0 Facebook/Annie An Universiteitsstudente Annie An kon haar oren niet geloven toen ze vorig weekend besloot om in de plaatselijke Starbucks wat te werken. De Aziatische jongedame sprak Koreaans met haar vrienden, en dat werd haar niet in dank afgenomen.

Annie, die studeert in Walnut Creek (Californië), besprak met haar vriendin en haar begeleider een van haar papers in de koffiezaak. Ze zijn alle drie afkomstig uit Zuid-Korea en spraken voor het gemak dan ook Koreaans. Hun buurvrouw was daar echter niet mee opgezet: de vrouw stak een racistische preek af. "Durf dat niet nog eens te zeggen", klonk het grof. "Ik vind die taal walgelijk." Op dat moment duwde Annie op de opnameknop van haar smartphone.

Twee medewerkers van de zaak spreken de vrouw in de video aan op haar gedrag, maar die houdt vol dat 'president Obama zei dat iedereen in Amerika Engels moet spreken'. "Als ze kunnen zitten en zwijgen, is het prima. Maar ik wil hun taal niet horen." Niet dat ze die herkent, want ze noemt het 'Oriëntaals'. "Ik haat het."

Politie-interventie

De twee personeelsleden maken duidelijk dat iedereen het recht heeft om zijn eigen taal te spreken en vragen de vrouw om de zaak te verlaten. Ze weigert echter op te krassen, ook al wordt er gedreigd met de politie. "Ga terug achter de toonbank staan", wimpelt ze hen af. Uiteindelijk belt de zaak echt naar het noodnummer en wordt de dame naar buiten begeleid door enkele agenten.

De video van Annie werd intussen al meer dan 610.00 keer bekeken en meer dan 6.000 keer geliket en gedeeld. Dat vindt ze zelf prima, want het is lang niet de eerste keer dat ze met racisme te maken krijgt. "Maar wel de eerste keer dat iemand me op zo'n nonchalante manier rechtuit aanviel." De reacties die ze kreeg op de beelden waren gelukkig overwegend positief. "Al stuurde iemand me dat ik moest oprotten, en liet iemand anders weten dat ik stiller had moeten praten omdat mijn taal 'heel irritant' is." Ze is erg trots dat ze de video gepost heeft. "Het is zo moeilijk als immigrant om op zulke momenten jezelf te verdedigen. Maar ik ben er trots op dat ik tweetalig ben."

Facebook Annie An