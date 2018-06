“Ik gleed weg en wist dat ik zou sterven”: verpleger (24) komt in problemen bij zwempartij en dan voelt hij plots hand rond de zijne KVDS

05 juni 2018

15u33

Een Amerikaanse verpleger is door het oog van de naald gekropen toen hij bij een zwempartij in Lake Michigan in de problemen kwam. Terwijl zijn vrienden enkele meters verderop nietsvermoedend stonden te praten, slaagde hij er niet in om een muurtje op te klimmen en weer aan land te raken.

D’Marié O’Connor (24) uit Chicago was na een zware shift nog iets gaan drinken met vrienden, toen hij zin kreeg in een zwempartij. Met een achterwaartse salto sprong hij aan North Avenue Beach het koude water van Lake Michigan in. Enkele minuten later ging het echter mis.

Kademuur

Hij wilde uit het water van amper 14 graden komen, maar raakte de kademuur van 2,13 meter niet meer op. Die was te hoog en te glad. “Mijn handen gleden weg en ik begon te panikeren”, doet de jongeman – die al zwemt sinds hij 4 jaar was – zijn verhaal. Hij merkte ook niet dat andere zwemmers het water uitklauterden langs een laddertje even verderop. “Ik probeerde uit het water te springen als een dolfijn, maar ik kreeg maar geen grip.”

Daarop begon hij kopje onder te gaan. “Ik verdween helemaal onder water en besefte dat ik zou sterven. Mijn vrienden waren vlakbij aan het Snapchatten en ik wist dat ze zich zo zouden omdraaien en dat ik verdwenen zou zijn”, vertelt hij. Toen hij nog een keer onderging, begon hij zich voor te bereiden op het onvermijdelijke. “Ik zou sterven. Ik aanvaardde het.”

Hand

Nog één laatste poging deed hij om aan land te raken. Hij verzamelde al zijn krachten en duwde zich zo ver mogelijk naar boven. “Ik stak mijn hand uit en wist niet eens of iemand die wel zou grijpen. En toen voelde ik zijn hand. Ik heb me nog nooit zo opgelucht gevoeld”, vertelt hij. (lees hieronder verder)

De hand behoorde toe aan ‘reddende engel’ Max Canfield. Hij had opgemerkt dat O’Connor in de problemen was geraakt en “handelde gewoon”, zo zegt hij zelf. Eenmaal hij weer op het droge was, bedankt O’Connor Canfield en namen ze nog snel een selfie. Daarna gingen ze elk hun weg.

De volgende morgen keek O’Connor opnieuw naar de foto van de lachende jongens en hij besefte dat hij niet eens de achternaam van zijn redder had gevraagd. Hij wist alleen dat hij Max heette. Hij besloot via Twitter te proberen om de jongen te vinden.

Verdrinkingsdood

“Hey Twitter”, stak hij van wal bij de foto van de twee. “Dit is Max. Max redde me gisteren van de verdrinkingsdood in het meer. Ik heb de Twittergegevens van Max niet, maar ik apprecieer wat hij voor mij gedaan heeft. Retweet tot ik hem vind, zodat ik hem op een drankje kan trakteren.” (lees hieronder verder)

Hey Twitter This is Max, Max saved me from drowning yesterday in the Lake I don’t have Max’s twitter but Max I appreciate you 💯👌🏽😂 retweet until I find Max’s twitter so I can buy him a drink. pic.twitter.com/cvDUz5Jfkl D’marié(@ DmarieOconnor) link

Hij wist dat de kans klein was dat hij zijn redder zou vinden, maar het gebeurde toch. Een vriend van Canfield bezorgde O’Connor de juiste gegevens en een dag later waren de twee al in contact met elkaar. O’Connor nodigde Canfield gelijk uit voor een brunch met gratis drank een van de komende weken. En daar ging Canfield met plezier op in. “Het was echt cool dat hij antwoordde”, zegt de verpleger nog.

Everyone I have Found @maxcanfield me and him will be getting Lit together within the next couple of weeks stay tuned i appreciate everyone for making this happen ! 👌🏽💯 pic.twitter.com/s2u2BjQtNt D’marié(@ DmarieOconnor) link