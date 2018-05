“Ik ga sterven, maar jullie weigeren een cent te betalen”: doodzieke Erika (38) bindt strijd aan met verzekeringsmaatschappij TTR

14 mei 2018

18u17

Bron: CNN 0 Vlak na de geboorte van haar dochtertje Loïe kreeg de 38-jarige Erika Zak uit de Amerikaanse staat Oregon slecht nieuws te horen. De artsen hadden leverkanker bij haar vastgesteld. Alleen een levertransplantatie kon haar leven redden, maar verzekeringsmaatschappij UnitedHealthcare weigerde een tussenkomst. Het werd een getouwtrek dat de doodzieke Erika veel energie kostte. Haar laatste hoop? De CEO van UnitedHealthcare. Erika greep haar pen vast en schreef een emotionele brief naar hem.

“Elke keer dat Erika me belde had ze hoge koorts of een bloeding. Ik hield mijn adem in. Zou ik haar nog kunnen redden?”, zegt Dr. Skye Mayo, één van de oncologen die de situatie van Erika nauwkeurig opvolgt. Nadat de 38-jarige Amerikaanse verschillende chemobehandelingen onderging, was het verdict van de artsen duidelijk. Een levertransplantatie was noodzakelijk om haar leven te redden.

De jonge moeder wachtte bang af en hoopte dat er snel een geschikte donor voor haar gevonden zou worden. Maar dat was niet het enige probleem. UnitedHealthcare, de verzekeringsmaatschappij waarbij de vrouw was aangesloten, weigerde de medische kosten terug te betalen. De operatie zou volgens hen “niet veelbelovend zijn”. De kans dat Erika nadien opnieuw ziek zou worden, was "te groot". Erika ging in beroep tegen die beslissing, maar tevergeefs. (Lees verder onder de foto.)

Toch was de jonge moeder niet van plan zomaar op te geven. Ze besliste een brief te schrijven naar David Wichmann, de CEO van UnitedHealthcare. Zo hoopte ze alsnog op een positief antwoord.

Erika schreef hoe teleurgesteld ze was in de manier waarop de grootste verzekeringsmaatschappij van Amerika haar situatie behandelde. “Ik werd geconfronteerd met ontzettend lange wachttijden, onvolledige antwoorden en tegenstrijdige informatie”, schrijft ze in haar brief. “Ik heb de afgelopen vier jaar ontzettend hard gevecht. Elke nacht was ik aan het bidden in de hoop dat deze situatie zo snel mogelijk werd opgelost”, schrijft ze. “Ik ga sterven, maar jullie weigeren een cent te betalen.”

Twee dagen nadat Erika de brief had verzonden, kreeg ze een antwoord. Voor Erika niet het antwoord waarop ze had gehoopt. “We zullen uw zaak verder bekijken”, kreeg ze te horen. Hoewel ze hoopte snel iets te horen, bleef het doodstil.

Verrassend telefoontje

“Mijn leven ligt in hun handen, en elke dag voelt het alsof ik nog meer wegglijd”, getuigt Erika. “Ik wil niet sterven.” Een maand nadat Erika haar brief had verstuurd, kreeg ze opnieuw een negatief antwoord. Haar man Scott belde de verzekeringsmaatschappij op, maar die vertelde het koppel nogmaals dat een terugbetaling van de operatie werd afgewezen. Hij raadde aan om nieuwe informatie die relevant kon zijn in het dossier, door te sturen.

“Ik had gehoopt dat ik jullie beter nieuws kon brengen”, vertelde de werknemer van UnitedHealthcare telefonisch aan het koppel. Erika en Scott konden het maar niet geloven. Opnieuw hadden ze slecht nieuws gekregen. “Ik wilde gewoon horen dat mijn vrouw een nieuwe lever zou krijgen. Ze verdient het echt”, vertelt Scott aan CNN.

Sinds het laatste telefoontje had Erika geen verdere informatie meer gekregen over de stand van zaken in haar dossier. Samen met haar man Scott dacht ze na wat haar volgende stap kon zijn om de beslissing van de verzekeringsmaatschappij aan te vechten. Scott stond op het punt hun dochtertje Loië naar school te brengen toen hij de telefoon hoorde rinkelen. Het was een werknemer van UnitedHealthcare met goed nieuws. De vrouw kreeg toch een tussenkomst voor een levertransplantatie. Een verklaring voor die verrassende wending kreeg Erika niet. (Lees verder onder de foto.)

Steun

Meer dan 20.000 Amerikanen staan momenteel op een wachtlijst voor een levertransplantatie, maar amper 7.000 zullen een nieuwe lever krijgen in 2018. Dat meldt Dr. Andrew Cameron, hoofd van de transplantatie-afdeling van het Johns Hopkins ziekenhuis. Iemand op een transplantatielijst plaatsen gebeurt niet zonder intensief overleg. Volgens Cameron is het dan ook teleurstellend als een verzekeringsmaatschappij die medische beslissing in twijfel trekt.

Om andere patiënten die in een gelijkaardige situatie zitten te steunen, wil Erika haar verhaal delen. “Niemand zou zo hard moeten vechten”, vertelt ze. “Zeker niet als verschillende dokters zeggen dat een levertransplantatie je enige redmiddel is."

Momenteel staat Erika nog steeds op de wachtlijst, maar ze is opgelucht dat het getouwtrek met de verzekeringsmaatschappij achter de rug is. “Het werd goedgekeurd en dat is het belangrijkste. We hopen dat we snel een geschikte donor voor haar vinden”, getuigt ook Dr. Aucejo, één van de behandelende artsen van Erika.

