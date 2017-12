"Ik ga het doen zoals in Berlijn": politie pakt Bosniër op die aanslag op kerstmarkt plande Karen Van Eyken

Bron: Die Krone, Focus 8 REUTERS In de Oostenrijkse stad Graz is afgelopen weekend een Bosniër gearresteerd die vermoedelijk een aanslag op de kerstmarkt had gepland. De verdachte zou een radicale islamist zijn die met een voertuig wilde inrijden op de massa. Of er medeplichtigen zijn, is vooralsnog onduidelijk. Dat melden Oostenrijkse media.

Volgens informatie van de Oostenrijkse krant 'Die Krone' gaat het om een 25-jarige man die in een daklozenopvang in Graz woont. De politie kwam de Bosniër op het spoor nadat acht getuigen belastende verklaringen over hem hadden afgelegd.

De man keek herhaaldelijk naar video's van aanslagen waarbij een voertuig als moordwapen werd gebruikt en kondigde aan: "Ik ga het doen zoals in Berlijn."

Aan medewerkers van de daklozenopvang had hij al enkele keren meer uitleg gevraagd over het huren van een voertuig. Daarom wordt aangenomen dat de Bosniër, net zoals bij de terreuraanslag in de Duitse hoofdstad een jaar geleden, van plan was om op de kerstmarkt zo veel mogelijk mensen omver te rijden.