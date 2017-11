“Ik ga er mijn studie mee betalen en op reis”: Giselle (19) verkoopt maagdelijkheid voor 2,5 miljoen aan zakenman Koen Van De Sype

Bron: Daily Mirror 0 Cinderella Escorts De Amerikaanse Giselle. Een 19-jarige Amerikaanse heeft naar eigen zeggen haar maagdelijkheid geveild voor 2,5 miljoen euro. Het hoogste bod kwam van een zakenman en die deed daarmee beter dan een Hollywoodster en een Russisch politicus die volgens de tiener ook in de running waren. Intussen zijn al de nodige afspraken gemaakt om de deal af te ronden. Giselle weet ook al wat ze met het geld wil doen.

“Het is als een droom die in vervulling gaat”, wist de jonge vrouw te vertellen, nadat ze op de website Cinderella Escorts het nieuws van de verkoop bekend had gemaakt. “Ik had nooit gedacht dat er zo veel geboden zou worden. Ik ben van plan om mijn studies te betalen met het geld en op reis te gaan.”

Liefde

Van de negatieve reacties trekt de jonge vrouw zich niet veel aan. “Ik denk dat deze nieuwe trend om je maagdelijkheid te verkopen een vorm van emancipatie is en ik snap niet waarom mensen ertegen kunnen zijn”, verklaart ze. “Trouwens, als ik ervoor kies om mijn eerste keer te beleven met iemand die niet mijn eerste liefde is, dan is dat mijn eigen zaak.”

Er zou al een hotelkamer geboekt zijn in Duitsland voor de ontmoeting. Giselle zal vergezeld zijn van veiligheidsmensen en ze kan ook nog op elk moment de deal annuleren, zo klinkt het op de site.

Cinderella Escorts

Cinderella Escorts – dat omschreven wordt als het bekendste escortebedrijf ter wereld – werd er eerder van beschuldigd dat het misbruik zou maken van meisjes die hun maagdelijkheid zouden willen verkopen. De moeder van een Nederlands meisje dat hetzelfde deed maar zich bedacht en haar profiel weghaalde, beschuldigde de website van “dubieuze praktijken”. Volgens de vrouw zou haar dochter mentale problemen hebben en zette ze de advertentie als grap.

Horrorverhalen

Jan Zakobielski (27) – de man achter de Duitse website die eerder al de maagdelijkheid van een Roemeens model (18) verkocht aan een zakenman uit Hongkong voor 2,3 miljoen euro – verdedigt zich. “De moeder vertelt nu allemaal horrorverhalen, maar heb je het filmpje van Lola gezien? Ziet ze eruit als iemand met psychologische problemen? Ik denk het niet.”

De website zou elke keer 20 procent van het veilingsbedrag opstrijken als ‘fee’.