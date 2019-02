“Ik droom ervan bijna iedereen op aarde te vermoorden”: Amerikaanse kustwachter plande grootschalige aanslag in de stijl van Breivik lva

21 februari 2019

01u04

Bron: The Washington Post, CNN, ANP 0 Een Amerikaanse kustwachter uit de staat Maryland is vorige week gearresteerd op verdenking van het plannen van terroristische aanslag nadat de FBI bij hem thuis een groot arsenaal wapens had aangetroffen. De man plande een aanslag op journalisten en Democraten in de stijl van de Noorse terrorist Breivik.

Christopher Paul Hasson (49) omschrijft zichzelf als “white supremacist”. In zijn gerechtelijk dossier staat dat hij opriep tot “gericht geweld” om een "blank thuisland” te creëren en ervan droomde een manier te vinden “om bijna iedere laatste mens op aarde te vermoorden”. Hasson had het gemunt op kopstukken van de Democratische Partij en Amerikaanse journalisten.

De radicale nationalist die geobsedeerd was door neonazistische en neofascistische ideeën was sinds 2017 wapens aan het verzamelen en had een lijst opgemaakt met doelwitten. Hij viseerde onder meer de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. “Beste plaats in Washington DC om parlementsleden aan te treffen”, “is het hooggerechtshof beveiligd?”, “burgeroorlog als Trump afgezet wordt” waren enkele van zijn zoektermen.

Hij werd officieel opgepakt wegens wapen- en drugbezit maar volgens het parket is dit slechts “het spreekwoordelijke topje van de ijsberg”. “De aangeklaagde heeft de intentie onschuldige burgers te vermoorden op een in dit land zelden geziene schaal”, aldus de openbare aanklager. Hasson was van plan chaos en verwoesting te zaaien. “Stuur me uw geweld zodat ik het kan loslaten op hun hoofden. Leid mijn haat zodat ik een blijvende indruk kan nalaten op de wereld”, stond te lezen in een van zijn emails.

CNN meldt dat Hasson zijn plannen had gebaseerd op die van de Noorse terrorist Anders Breivik. Die pleegde in 2011 in Oslo twee aanslagen waardoor in totaal 77 mensen om het leven kwamen. Hij werd een jaar later veroordeeld wegens meervoudige moord en terrorisme. Hij kreeg 21 jaar celstraf opgelegd met de mogelijkheid tot verlenging.

Hasson wordt donderdag voorgeleid.