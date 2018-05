"Ik denk dat mijn papa dood is", zegt Quentin (5) in telefoontje aan politie. Het begin van een race tegen de klok HR

15 mei 2018

00u10

Bron: Ouest-France 6 "Goedenavond, ik denk dat mijn papa dood is..." Met die boodschap belde de 5-jarige Quentin uit de buurt van Aigle in Frankrijk zondagavond naar de hulpdiensten. Hij had net ontdekt dat zijn papa bewusteloos was, en dat er schuim uit zijn mond kwam.

Aan de andere kant van lijn zat agent Romuald Arrivé, die in de noodcentrale werkt. Hij besefte meteen dat dit geen makkelijke opdracht zou worden. Quentin was er wel in geslaagd om zelf het nummer 17 van de politie te bellen, en hij kon zijn voornaam en die van zijn papa geven, maar bij zijn familienaam kreeg de jongen het moeilijk. Het exacte adres kon hij al helemaal niet vertellen. "Toch gedroeg hij zich heel volwassen", zegt Alain Leterrier, een collega van Romuald die zondagavond ook in de noodcentrale werkte.

Hoewel ze het adres van de jongen niet kenden, stuurde de noodcentrale meteen een patrouille de baan op. Ze verwittigden ook de brandweer, die een ziekenwagen uitstuurden. "Ze kregen de opdracht hun zwaailichten en sirene op te zetten."

Batterij plat

De agent in de noodcentrale probeerde stukje bij beetje meer informatie over de woonplaats vast te krijgen: de kleur van de rolluiken, waar de auto stond, ... Die speelde hij telkens meteen door aan zijn collega's op de baan. Tot plots de lijn werd afgebroken. De batterij van de telefoon waar de kleuter mee belde, bleek leeg. "Toen heeft hij ons echt verbaasd", vervolgt de politieman. De jongen bleek immers slim genoeg om met een andere telefoon terug naar de politie te bellen.

Ondertussen reden een politiepatrouille en ziekenwagen al rond in Glos-la-Ferrière, een dorpje met 500 inwoners in de buurt van Aigle. "Quentin, ga eens naar boven om te kijken of je vader nog steeds bewusteloos is", vroeg de agent. De jongen gehoorzaamde, maar kwam teleurgesteld terug aan de telefoon. Zijn 44-jarige vader was nog steeds buiten bewustzijn. "Doe dan je schoenen en jas aan, en ga aan de poort wachten tot je de hulpdiensten ziet." De politieman was er na 40 minuten in geslaagd het adres te achterhalen via de operator Orange.

De kleine Quentin was maar wat gelukkig met hun komst. "'Goed dat jullie er zijn. Nu kunnen jullie mijn papa genezen!', riep hij enthousiast", vertelt een hulpverlener die erbij was. "Die jongen heeft fantastisch werk geleverd. Hij heeft echt zijn vader gered." De 44-jarige man bleek een diabetische aanval te hebben.