“Ik denk dat ik aan het sterven ben”: tiener wordt onwel op festival, maar dokters zeggen dat er niets aan de hand is. Ze blijken mis KVDS

19 juli 2018

19u43

Bron: Bristol Post, Daily Mail 1 De familie van een Britse tiener die onwel werd op een muziekfestival en stierf, wil dat er een onderzoek komt naar de medische zorg die hij kreeg. George Zographou (18) was in augustus vorig jaar naar het Boardmastersfestival in Cornwall getrokken, maar voelde zich al snel niet goed. De aanwezige dokters vertelden hem echter dat het “niet ernstig” was. Hij stuurde nog een laatste onheilspellend berichtje naar een kameraad en gleed daarna in een coma, waar hij niet meer uit wakker werd.

De jongen uit Bristol had de eerste dag van het festival niets gedronken en bracht de nacht ziek door in zijn tent. Hij gaf over, beefde en had last van krampen aan de achterkant van zijn benen. Hij kon alleen nog maar kruipen op handen en knieën. Zonder hulp kon hij niet meer zelfstandig stappen.

Hoge hartslag

Volgens een officieel rapport van de feiten dat de krant Daily Mail citeert, zouden enkele teams van de security op het festival de medische ploeg verwittigd hebben. De jongen werd vervolgens naar de ziekenboeg gebracht. Hij was intussen opnieuw beginnen te braken, had last van een lage bloeddruk en een hoge hartslag.





De moeder van de jongen belde later naar de medische ploeg en legde uit dat haar zoon haar aan de telefoon had verteld dat zijn hartslag maar bleef stijgen en dat hij doodsbang was. Daarop kreeg hij morfine. Er ontwikkelde zich een uitslag op zijn linkervoet en de artsen kwamen vervolgens tot de conclusie dat hij gedehydrateerd was en een stressfractuur had omdat hij niet op zijn voet kon steunen. “Ik denk dat ik aan het sterven ben”, klonk het in een laatste berichtje van de jongen aan een kameraad. (lees hieronder verder)

Zijn moeder belde vervolgens opnieuw naar de medische ploeg met de vraag om hem naar een ziekenhuis te sturen. De dokter antwoordde echter dat het geen noodgeval was en dat hij een taxi zou moeten nemen als hij zich verder wilde laten onderzoeken. Een taxi die hij ook zelf zou moeten betalen. Volgens het officiële rapport sméékte de vrouw vervolgens om George naar het ziekenhuis te brengen, maar de medici gaven niet toe.

Ziekenhuis

Daarop stapte ze zelf in de wagen en reed ze met haar man naar het festivalterrein om haar zoon zelf naar het ziekenhuis te voeren. Intussen was George naar een ziekentent gebracht en gedroeg hij zich onrustig en agressief. Even later verloor hij het bewustzijn. Het medisch personeel kreeg de opdracht om hem in de gaten te houden, maar dacht dat hij gewoon in slaap was gevallen.

In werkelijkheid was de jongeman echter in een coma terechtgekomen. Even later kreeg hij een hartstilstand op de vloer van de tent. Hij werd nog met een ambulance naar het ziekenhuis gevoerd, maar daar stierf hij vijf dagen later, nadat hij aan machines was gelegd. Hij bleek meningitis of een hersenvliesontsteking gehad te hebben. (lees hieronder verder)

Een lijkschouwer maakte een rapport en dat oordeelde dat de jongeman een “natuurlijke dood” was gestorven en dat er geen verder onderzoek nodig was. Hoewel een expert van mening was dat er mogelijks een medische fout was gebeurd, zou dat vermoedelijk niet genoeg geweest zijn om de dood van George te veroorzaken. De familie van de jongen is het daar echter niet mee eens. Zij wil antwoorden en eist dat er toch een hoorzitting komt.

Onzekerheid

“Als familie willen we weten wat er exact met George gebeurd is”, aldus moeder Elaine in de krant Bristol Post. “Alleen zo zullen we dit kunnen afsluiten. We krijgen nu geen bevredigende antwoorden. En daardoor blijven we in de onzekerheid hangen. We zullen vechten tot er een hoorzitting komt. Als hij een breuk had aan zijn voet zoals de dokters eerst dachten, waarom gaf hij dan over? Waarom viel hij dan in slaap en werd hij steeds nerveuzer?” (lees hieronder verder)

Minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt bood al zijn verontschuldigingen aan bij de ouders. Hij liet ook een rapport maken waarin hij 12 aanbevelingen doet rond meningitis en vraagt dokters om meer naar ouders te luisteren, de gezondheidszorg op festivals te verbeteren en meer aan sensibilisering te doen.

Festivalorganisator Vision Nine verklaarde in een mededeling dan weer dat hij “een eersteklas medisch team” had “met goedopgeleide en ervaren professionals” en dat George zelf had gevraagd om niet naar het ziekenhuis te moeten gaan. Hij zou “grondig onderzocht” zijn en geen enkel symptoom vertoond hebben van meningitis of sepsis.