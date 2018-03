“Ik dacht dat ze seks wou want we hadden elkaar ontmoet op Tinder”: man (33) gaat vrijuit voor verkrachting KVDS

06 maart 2018

11u20

Bron: ABC News, The Sun 2 Een Braziliaanse man is in de Australische stad Sydney vrijgesproken voor het verkrachten van een vrouw (29) die hij er had ontmoet op Tinder. Rogerio Luiz De Souza Correia (33) voerde aan dat hij dacht dat de vrouw ook seks wilde “want daar dient die datingapp toch voor”.

De twee leerden elkaar kennen in 2016. Ze stuurden vijf weken lang berichtjes naar elkaar, waarna de vrouw – die niet genoemd mag worden om legale redenen – Correia uitnodigde voor een feestje dat ze gaf in haar appartement. Maar toen de man arriveerde om half twee ’s morgens, waren de laatste gasten net aan het vertrekken en daarop besloten de twee een taxi te nemen naar het Stawberry Hills Hotel in Surry Hills om nog iets te gaan drinken.

Flat

Rond vijf uur ’s morgens waren ze terug aan de flat van de vrouw en volgens het Openbaar Ministerie randde Correia haar daarop aan “met zijn handen en zijn penis”. “Ze zei herhaaldelijke keren ‘nee’ en probeerde hem weg te duwen”, klonk het tijdens het proces bij openbare aanklager Gareth Harrison. “De vrouw gaf haar toestemming niet en hij wíst ook dat ze niet akkoord was.”

Volgens Harrison legde Correia ook een verklaring in die zin af aan de politie: “‘Ik had het gevoel dat ze seks wou, want we hadden elkaar ontmoet op Tinder. En daar dient die datingapp toch voor’, verklaarde hij. Hij vond dat hij recht had op seks.”

Volgens de advocaat van de verdediging – Troy Anderson – ging het koppel terug naar de flat van de vrouw “op hun beider initiatief”. “Mijn cliënt verklaarde: ‘Ja, we hebben gekust, in de keuken op de vloer. Het was met wederzijdse toestemming. Maar ik kon geen erectie krijgen. Voor ik het wist, stond ze recht en was ze verdwenen.’”

Broek

Volgens zijn advocaat trok Correia daarop zijn broek op, hij nam een foto van de zonsopgang en vertrok. “Volgens hem is er niets gebeurd dat niet door de beugel kon”, klonk het nog. (lees hieronder verder)

De vrouw diende daarna echter een klacht in voor aanranding. En volgens de openbare aanklager gebeurde dat op een vrij gewelddadige manier. “Ze zei dat het erg veel pijn had gedaan, dat hij zeer agressief was en dat ze doodsangsten had uitgestaan. Deze vrouw werd niet alleen vernederd, ze ging er ook bijna compleet door onderdoor.”

De vrouw belde de politie en ging meteen naar het ziekenhuis. Daar vonden dokters volgens Harrison het bewijs van geslachtsgemeenschap en kneuzingen op haar lichaam.

Dronken

Volgens de verdediging waren de verklaringen van het slachtoffer niet betrouwbaar. “Ze was dronken, je kan niet op haar herinneringen voortgaan. En je kan niemand veroordelen op basis van een verdenking. Verdenkingen en sympathie spelen hier geen rol. Er is geen bewijs.”

De rechter volgde uiteindelijk de verdediging. “Wat mij betreft gaat meneer Correia vrijuit”, klonk het bij rechter Ian McClintock. In afwachting van zijn vrijlating werd de man teruggebracht naar de gevangenis van Villawood, waar hij verbleef in afwachting van zijn proces.