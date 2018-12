“Ik dacht dat ze mijn vrouw was”: man die beweerde dat hij per ongeluk seks had met dochtertje (3) schuldig aan misbruik KVDS

14 december 2018

23u46

Bron: True Crime Daily, Daily Mail 0 Nog geen 30 minuten: zo lang had een jury in de Amerikaanse staat West Virginia nodig om een 26-jarige man schuldig te verklaren voor het misbruiken van zijn dochtertje van 3 jaar. Henry Vincent B. gaf aan de politie van Bluefield toe dat de feiten plaatsgevonden hadden, maar hield vol dat het per ongeluk was gebeurd. Hij vertelde dat hij de peuter tot twee keer toe voor zijn vrouw (24) - die 84 kilogram weegt – aanzag toen ze in zijn bed klom.

De advocaat van de man beweerde tijdens het proces dat de bekentenis van zijn cliënt in februari afgedwongen was en dat de man een mentale achterstand heeft. Maar tijdens zijn proces herhaalde de man gewoon wat hij eerder aan de politie had opgebiecht.

Familie

Hij was opgepakt nadat zijn dochter eerst aan familie en daarna aan de kinderbescherming had verteld dat ze seksueel was misbruikt.





Volgens de openbare aanklager riskeert B. voor de beschuldigingen van aanranding, seksueel misbruik door een ouder en incest 80 tot 270 jaar cel. Over de strafmaat wordt in maart volgend jaar een beslissing genomen.





De echtgenote van de man – April – pleit schuldig aan kinderverwaarlozing. Ze is voorlopig vrij in afwachting van haar proces volgende maand. Zij riskeert één tot vijf jaar cel.