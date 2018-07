“Ik dacht dat ik bezeten was door de duivel. De waarheid haalde heel mijn wereld onderuit” KVDS

23 juli 2018

12u45

Bron: HuffPost 5 Het begon toen Steve Kissing in het vijfde studiejaar zat. Het was 1975 en de Amerikaanse jongen ging naar St. William Elementary, een katholieke school in Cincinnati, Ohio. “De duivel begon me te bezoeken. Of dat dacht ik toch”, vertelt hij. En de manier waarop was angstaanjagend.

“Ik had op die momenten het gevoel alsof mijn hersenen begonnen te vibreren en vervolgens in beton veranderden, van binnenuit”, doet Kissing zijn verhaal op de Amerikaanse nieuwssite HuffPost. “Ik bleef bij bewustzijn, maar leek me ergens helemaal anders te bevinden. Ik kon niet spreken en wat ik zag was verwrongen op een absurde en griezelige manier. Bijna alles wat ik zag, veranderde van vorm of leek iets anders te zijn. Een leraar veranderde bijvoorbeeld in een alligator, een potlood in een zwaard en een boom in een dinosaurus.”

Aanval

Na elke aanval bleef hij achter met barstende hoofdpijn en een angstig gevoel. Maar hoe bang hij ook was, hij vertelde aan niemand wat hem overkwam. Omdat hij het niet onder woorden kon brengen. Maar ook omdat hij zich afvroeg of het allemaal wel echt was en hij het zich niet inbeeldde. Die laatste gedachte liet hij echter varen enkele maanden na zijn allereerste aanval. Toen hij ‘bezocht’ werd tijdens de wekelijkse kerkdienst op school. Het was toen dat hij begon te vrezen dat wat er met hem gebeurde, eigenlijk het werk was van de duivel. Want wie of wat anders kon hem door de dikke, veilige muren van de kerk heen bereiken, in het huis van God?

Het lag helemaal in de lijn van wat hij thuis hoorde, in het conservatieve, ultrakatholieke nest waarin hij opgroeide. En van wat hij op school had geleerd. God en de duivel waren er heel reëel. “De hallucinaties begonnen ongeveer een jaar nadat de horrorfilm ‘The Exorcist’ uitkwam”, vertelt Kissing. “Ik was te jong om ernaar te gaan kijken in de bioscoop, maar ik had er veel over gehoord. En ik dacht compleet verkeerdelijk dat het een erg accurate documentaire was. Hoewel mijn hoofd niet zo ronddraaide en ik geen groen gal uitbraakte, waren de dingen die ik ervoer heel levendig en gingen ze in tegen elke logica. Ik had alle redenen om aan te nemen dat ik snel dezelfde symptomen zou hebben als het meisje in ‘The Exorcist’.”

Hoewel hij banger was dan ooit, besliste hij om nog steeds aan niemand te vertellen dat hij dacht dat hij bezeten was. Uit vrees dat hij naar een gesticht gestuurd zou worden of zélf aanzien zou worden als het kwaad. In de plaats besloot hij terug te vechten. Zo hard hij kon.

Marathon

Dat gevecht ging hij aan op drie terreinen. Hij zou zowel zijn lichaam, zijn geest als zijn ziel sterker proberen te maken. Zo begon hij aan langeafstandslopen te doen. Jarenlang ging hij elke dag lopen, tot hij op zijn 18de een marathon afmaalde in amper 3 uur en 15 minuten. En op school werkte hij zich uit de naad en haalde hij hoge punten. “Ik hoopte dat God blij was.” (lees hieronder verder)

Het belangrijkste was echter het werken aan zijn ziel. Hij bad meermaals per dag en probeerde zo vaak mogelijk de mis te dienen, ook al was dat om half zeven ‘s morgens. Zijn geheime wapens waren echter de exorcismen die hij op zichzelf uitvoerde. In zijn slaapkamer. Of in de eetkamer als zijn ouders en de rest van het gezin niet thuis waren.

“Ik legde dan onze familiebijbel op de tafel en stak een gewijde kaars aan, die ik ironisch genoeg gestolen had in de kerk”, getuigt Kissing. “Met een paternoster rond mijn nek maakte ik dan een kruisteken en sprenkelde ik wijwater over mezelf terwijl ik gebeden opzegde. Vervolgens hield ik een stukje brood boven de kaars, brood dat in mijn brein dan veranderde in communie tegen de duivel. Ik slikte het door, zei nog enkele gebeden en verstopte dan snel al mijn gewijde attributen, zodat er niets meer van te merken was als iedereen thuiskwam.”

Onzuivere gedachten

Desondanks ging zijn toestand 'achteruit'. Zoals de meeste jongens van zijn leeftijd had hij ‘onzuivere gedachten’ over meisjes en dronk hij wel eens stiekem een biertje. Wat hem deed geloven dat zijn pogingen om zich van de duivel te bevrijden niet succesvol waren. Hij kreeg de daaropvolgende jaren ook steeds váker aanvallen. Stoppen met zijn zelf-exorcismen was geen optie, want dan zou Satan hem nog harder belagen, zo dacht hij. En dat gebeurde ook.

Ik begon te huilen. Ik was bang en dacht dat ik op weg was naar dat gesticht waarvoor ik zo vreesde Steve Kissing

Kissing was op een seminarie rond leiderschap op de hogeschool, toen ‘de duivel’ hem weer bezocht. Deze keer werd hij echter wakker in een ambulance. “Ik begon te huilen”, getuigt hij. “Ik was bang en dacht dat ik op weg was naar dat gesticht waarvoor ik zo vreesde. In de plaats ging ik natuurlijk naar het ziekenhuis, waar ik een reeks tests onderging. Onder meer een EEG om de elektrische activiteit in mijn brein te meten en een hersenscan. Ik herinner me dat ik dacht dat al die gesofistikeerde machines het échte probleem niet zouden onthullen. Dat Beëlzebub daar te slim voor was.” (lees hieronder verder)

De dokters kwamen echter tot de conclusie dat hij epilepsie had. Die was mogelijk veroorzaakt door een trauma aan de hersenen bij zijn geboorte. “Wat bleek was dat het niet de duivel was die de controle overnam, maar dat mijn hersenen het zelf deden”, klinkt het. “Er was niets spiritueels of metafysisch aan. Ik was opgelucht en had eindelijk een naam voor mijn aanvallen. Maar ik was ook sceptisch. Want de minder zware episodes stopten wel dankzij de medicatie, maar de zwaardere gingen nog jaren door. Ik vroeg me af of het niet toch deel uitmaakte van het plan van Satan. Ik was ook al zes jaar in een epische strijd verwikkeld van goed versus kwaad. Toegeven dat ik mezelf de hele tijd een rad voor ogen had gedraaid, was niet evident.”

Duisternis

Toch slaagde Kissing er uiteindelijk in om van het idee af te stappen. Of hij kwaad is op de Kerk omdat die hem deed geloven in iets wat niet klopte? “Niet echt”, zegt hij. “De Kerk, mijn familie en mijn gemeenschap brachten me naar een pad van goedheid en licht in plaats van duisternis. Daar ben ik dankbaar voor. Maar mijn ervaringen met Satan leidden me uiteindelijk weg van de Kerk en religie in het algemeen. En ze gaven me een compleet andere kijk op mijn leven en de wereld. Want hoe zou een alleswetende, liefdevolle en machtige God het toegelaten kunnen hebben dat ik zo afzag? Het gaf me ook een immense appreciatie voor de wetenschap en haar vermogen om de wereld te verklaren. Maar dat betekent niet dat ik geen respect meer heb voor mensen die wél willen geloven. Of dat ik soms niet terugverlang naar de veiligheid die ik vroeger kende.”

Steve Kissing schreef een boek over wat hij meemaakte. ‘Running from the devil. A memoir of a boy possessed’ verscheen eerder dit jaar.