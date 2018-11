“Ik dacht dat hij me graag zag”: Diane (60) gaf al haar spaargeld uit aan jongere man (26) in Sri Lanka en kreeg deksel op de neus KVDS

22 november 2018

15u08

Bron: The Scottish Sun, Daily Record 0 “Ik voel me dom.” Dat zegt de Schotse Diane De Zoysa (60). Vorig jaar verkocht ze have en goed en reisde ze naar Sri Lanka om bij haar jongere echtgenoot Priyanjana (26) te kunnen zijn. Haar familie en vrienden waarschuwden haar dat het hem alleen om haar geld te doen was, maar ze zette toch door. 100.000 euro spaargeld armer en diep in de schulden keerde ze dinsdag naar huis terug.

Diane leerde Priyanjana zes jaar geleden kennen, toen ze met een vriendin op vakantie was in Azië. Hij werkte in het hotel in Sri Lanka waar de dames verbleven. Ze wisselden nummers uit en toen Diane teruggekeerd was naar huis, hielden ze contact via het internet. 7 maanden later keerde de vrouw terug en stapte ze in het huwelijksbootje met haar jongere man.

Langeafstandsrelatie

Het werd een langeafstandsrelatie en die begon na een tijdje te wegen op de Schotse vrouw. 2 jaar geleden besloot ze daarom haar huis in het Schotse Musselburgh te verkopen en naar Sri Lanka te verhuizen. Met het geld dat ze van haar woning in Schotland kreeg, bouwde ze een nieuw huis in Ahungalla, ten zuiden van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo. Ze kocht haar man ook een minibusje, waarmee hij naar zijn werk kon rijden. Maar haar droom van een idyllisch leven met haar echtgenoot in de zon was snel voorbij.





Al snel begon ze te vermoeden dat hij nog een tweede vrouw had. Hij was soms dagenlang weg en ze werd naar eigen zeggen “een gevangene in haar eigen huis”. Het was toen dat ze in zijn persoonlijke spullen een huwelijkscertificaat vond van een man met dezelfde leeftijd als Priyanjana en een vrouw van 18 jaar. Ze kon het niet vertalen, maar vermoedde dat het van haar echtgenoot was.

Op 30 mei vorig jaar liep de situatie plots compleet uit de hand, toen haar man doodgeschoten werd in het huis van een vriend. Diane vermoedt door mannen die hem afpersten. “Ze dachten dat hij rijk was omdat hij een huis en een minibusje had”, zegt ze. “Hij betaalde hen, maar ze wilden meer.”

Dood

Na zijn dood kreeg ze ‘huisarrest’ van zijn familie, die maar geld blééf vragen. Ze wilde het huis verkopen, maar kon dat niet omdat het niet op haar naam stond maar op die van haar schoonfamilie. Ondanks dat ze al haar spaargeld kwijt was en intussen duizenden euro’s in de schulden stak, slaagde ze er deze maand uiteindelijk in om te vluchten en genoeg geld samen te krijgen om terug naar Schotland te vliegen. Eergisteren landde ze in Edinburgh. (lees hieronder verder)

“Ik voel me dom”, zei ze aangeslagen bij haar aankomst. “Ik had naar mijn familie en vrienden moeten luisteren, die me waarschuwden dat het hem alleen om het geld te doen was. Ik dacht dat hij me echt graag zag. Maar dat was duidelijk niet waar.”

Advocaat

De vrouw verblijft voorlopig bij een familielid en is op zoek naar een advocaat die haar kan helpen om haar huis in Sri Lanka te verkopen en een deel van haar spaarcenten terug te krijgen. Iets wat niet eenvoudig zal worden. “Ik heb niets meer en mijn kredietkaart staat 4.500 euro in het rood. Ik zal werk moeten zoeken om dat te kunnen terugbetalen, want met mijn pensioen alleen zal het niet lukken. Anderzijds ben ik wel blij dat ik eindelijk weer thuis ben.”